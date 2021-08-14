2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Гастрономическая прогулка по Старому городу Варны
Пройдите по улицам Старого города Варны, узнайте о лучших кафе и ресторанах, а также исторических памятниках. Завершите день ужином у моря
Начало: В районе кафедрального собора
13 сен в 13:00
17 сен в 13:00
€150 за всё до 6 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
Черноморское побережье Болгарии - рай для любителей истории и природы. Посетите крепость в Бяле, продегустируйте вина и насладитесь видами мыса Калиакра
12 сен в 08:00
13 сен в 08:00
€280 за всё до 5 чел.
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Персональный трансфер в Варне с учётом всех ваших пожеланий
Путешествуйте без забот с нашим индивидуальным трансфером в Варне. Удобный автомобиль, детские кресла и встреча с табличкой по вашему желанию
Завтра в 03:00
12 сен в 00:00
€36 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь14 августа 2021Все было увлекательно, познавательно и комфортно! Спасибо Ольге!
- ННаталья24 сентября 2019Спасибо за экскурсию!
- ИИрина20 августа 2019В Болгарию мы приехали на балетный фестиваль в Камчию и страны не видели… Благодаря Юлии мы увидели необыкновенной красоты места и памятники архитектуры. Очень понравилось!
- РРябова14 августа 2019Экскурсия понравилась Юле спасибо большое, прекрасный рассказчик и просто душевный человек. В следующем году хотелось бы вместе в горы.
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Сколько стоит экскурсия по Варне в сентябре 2024
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