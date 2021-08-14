И Игорь Гастрономическая прогулка по Варне Все было увлекательно, познавательно и комфортно! Спасибо Ольге!

Н Наталья Античное и природное наследие в окрестностях Варны Спасибо за экскурсию!

И Ирина Античное и природное наследие в окрестностях Варны В Болгарию мы приехали на балетный фестиваль в Камчию и страны не видели… Благодаря Юлии мы увидели необыкновенной красоты места и памятники архитектуры. Очень понравилось!