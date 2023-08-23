Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Варне на русском языке, цены от €170. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Мадарский конник, Провадия, Крепость Овеч, Волшебный источник, Побиты камни
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Мадарский конник, Провадия, Крепость Овеч, Волшебный источник, Побиты камни
Погрузитесь в историю и природу Болгарии на однодневной экскурсии. Увидите Мадарского всадника, Крепость Овеч и другие уникальные места
Начало: Приедем за Вами либо встретимся в удобном месте
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
180 за всё до 5 чел.
Мыс Калиакра, Скальная Арка - Тюленево, Ботанический сад Балчик
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Мыс Калиакра, Скальная Арка Тюленево, Ботанический сад Балчик
Варна - уютный курорт на берегу Черного моря. Здесь есть все не только для любителей пляжного отдыха, но также и для любителей античности и живописных пейзажей
Начало: Приедем за Вами либо встретимся в удобном месте
8 авг в 15:00
9 авг в 09:00
170 за всё до 5 чел.
Варна: аудиоэкскурсия по древнему морскому городу
2 часа
Аудиогид
Варна: аудиоэкскурсия по древнему морскому городу
Начало: Пл. «Свети Свети Кирил и Методий» 2, 9000 Христо Б
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    23 августа 2023
    Мадарский конник, Провадия, Крепость Овеч, Волшебный источник, Побиты камни
    Александр замечательно провел экскурсию. Мы много увидели. Он был внимательный, когда был очень сложный подъем на гору с Мадарским всадником.
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    Часто останавливались чтобы набраться сил. И мы победили этот подъем. Виды были завораживающе красивые. Так же мы поднялись в крепость Овеч. Там тоже было очень красиво. Так же мы заехали в деревню Аспарухуво, где Александр показал очень красивое озеро. Я рекомендую эту экскурсию с Александром. Александр класный экскурсовод с ним было очень комфортно.

Ответы на вопросы от путешественников по Варне в категории «Популярные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мадарский конник, Провадия, Крепость Овеч, Волшебный источник, Побиты камни
  2. Мыс Калиакра, Скальная Арка - Тюленево, Ботанический сад Балчик
  3. Варна: аудиоэкскурсия по древнему морскому городу
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Сколько стоит экскурсия по Варне в августе 2024
Сейчас в Варне в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 600. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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