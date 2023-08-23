8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Мадарский конник, Провадия, Крепость Овеч, Волшебный источник, Побиты камни
Погрузитесь в историю и природу Болгарии на однодневной экскурсии. Увидите Мадарского всадника, Крепость Овеч и другие уникальные места
Начало: Приедем за Вами либо встретимся в удобном месте
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
€180 за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Мыс Калиакра, Скальная Арка Тюленево, Ботанический сад Балчик
Варна - уютный курорт на берегу Черного моря. Здесь есть все не только для любителей пляжного отдыха, но также и для любителей античности и живописных пейзажей
Начало: Приедем за Вами либо встретимся в удобном месте
8 авг в 15:00
9 авг в 09:00
€170 за всё до 5 чел.
2 часа
Аудиогид
Варна: аудиоэкскурсия по древнему морскому городу
Начало: Пл. «Свети Свети Кирил и Методий» 2, 9000 Христо Б
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€600 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга23 августа 2023Александр замечательно провел экскурсию. Мы много увидели. Он был внимательный, когда был очень сложный подъем на гору с Мадарским всадником.
Ответы на вопросы от путешественников по Варне в категории «Популярные экскурсии»
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Сколько стоит экскурсия по Варне в августе 2024
Сейчас в Варне в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 600. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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