Все – экскурсии в Варне

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Варне на русском языке, цены от €98. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Волшебство северного побережья Черного моря
На машине
На микроавтобусе
16 отзывов
12 часов
Индивидуальная
Волшебство северного побережья Черного моря: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя красоту северного побережья Черного моря. Путешествие включает посещение Балчика, мыса Калиакра и монастыря Аладжа
Начало: У вашего отеля
8 авг в 08:30
13 авг в 08:30
от 98 за человека
Античное сердце Варны
Пешая
10 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Античное сердце Варны: экскурсия по древнему Одессосу
Прогуляйтесь по античному Одессосу под Варной и узнайте, как жили люди в древности. Увидите фракийские гробницы, византийские колонны и многое другое
Начало: У главного входа в Археологический музей
8 авг в 13:00
9 авг в 13:00
150 за всё до 8 чел.
Ночные миры Варны
Пешая
8 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Ночные миры Варны: индивидуальная экскурсия по ночному городу
Откройте для себя ночную Варну с её древними руинами, современными символами и уникальной атмосферой. Прогулка по историческим местам и ночным улицам
Начало: В сквере на улице княгини Марии Луизы
8 авг в 20:00
9 авг в 20:30
160 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    2 июля 2024
    Волшебство северного побережья Черного моря
    Спасибо Страхилу за экскурсию! Нам было интересно, приятно и комфортно.
  • И
    Игорь
    14 июня 2024
    Античное сердце Варны
    Ольга - очень знающий, интеллигентный и внимательный человек. В подходящем для нас темпе Ольга провела экскурсию, ответила на наши вопросы,
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    касающиеся современной жизни в Варне. Мы получили большое удовольствие, общаясь с ней. Обязательно обратимся к Ольге в следующий наш приезд и будем рекомендовать ее нашим друзьям.

  • Б
    Булат
    2 октября 2023
    Волшебство северного побережья Черного моря
    Отличная экскурсия, Страхил прекрасный гид и интересный собеседник. Помимо программы самой экскурсии, очень много узнали о стране и ее истории. С удовольствием приедем на новые программы - Страхил, большое спасибо:)
  • Н
    Надежда
    21 августа 2023
    Волшебство северного побережья Черного моря
    Очень насыщенная экскурсия и одновременно очень выматывающая. Отличный гид,комфортабельный микроавтобус,очень интересный маршрут до 16:00,после у нас уже просто не было сил лазить по камням,хотя все спортивные. С маленькими детьми вообще не рекомендую
  • В
    Владимир
    16 августа 2023
    Античное сердце Варны
    Ольга прекрасный специалист. Любит свою работу. А мы открыли для себя совсем другой город. Поняли, что он практически стоит на руинах предыдущий цивилизаций, которые находятся везде, и органически переплетаются с обликом сегодняшнего города. Экскурсия просто восхитительна!
  • О
    Ольга
    2 августа 2023
    Ночные миры Варны
    Огромное спасибо Ольге за очень атмосферную экскурсию! Время пролетело совершенно незаметно! Мы окунулись в волшебный ночной мир Варны и открыли ее для себя с новой, удивительной стороны!
    Огромное спасибо Ольге за очень атмосферную экскурсию!
  • О
    Ольга
    2 марта 2023
    Ночные миры Варны
    Спасибо большое Ольге за интересную экскурсию и полезную информацию! Было очень информативно, познавательно и будто по-домашнему. Мы в восторге от Варны! И в восторге от экскурсовода, рекомендую!
  • О
    Ольга
    25 декабря 2022
    Античное сердце Варны
    Содержательная экскурсия. Бало очень интересно. Выражаем благодарность гиду Ольге. Без неё Варну бы не посмотрпли. Надеемся, что вернёмся и продолжим путешествие по этому старинному городу с замечательным гидом. Спасибо.
  • G
    Galina
    16 июля 2022
    Ночные миры Варны
    Спасибо Ольге за замечательную экскурсию! Очень рекомендуем!
    Спасибо Ольге за замечательную экскурсию! Очень рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Варне в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Варне в августе 2024
Сейчас в Варне в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 98 до 160. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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