А Анна Волшебство северного побережья Черного моря Спасибо Страхилу за экскурсию! Нам было интересно, приятно и комфортно.

И Игорь Античное сердце Варны читать дальше касающиеся современной жизни в Варне. Мы получили большое удовольствие, общаясь с ней. Обязательно обратимся к Ольге в следующий наш приезд и будем рекомендовать ее нашим друзьям. Ольга - очень знающий, интеллигентный и внимательный человек. В подходящем для нас темпе Ольга провела экскурсию, ответила на наши вопросы,

Б Булат Волшебство северного побережья Черного моря Отличная экскурсия, Страхил прекрасный гид и интересный собеседник. Помимо программы самой экскурсии, очень много узнали о стране и ее истории. С удовольствием приедем на новые программы - Страхил, большое спасибо:)

Н Надежда Волшебство северного побережья Черного моря Очень насыщенная экскурсия и одновременно очень выматывающая. Отличный гид,комфортабельный микроавтобус,очень интересный маршрут до 16:00,после у нас уже просто не было сил лазить по камням,хотя все спортивные. С маленькими детьми вообще не рекомендую

В Владимир Античное сердце Варны Ольга прекрасный специалист. Любит свою работу. А мы открыли для себя совсем другой город. Поняли, что он практически стоит на руинах предыдущий цивилизаций, которые находятся везде, и органически переплетаются с обликом сегодняшнего города. Экскурсия просто восхитительна!

О Ольга Ночные миры Варны Огромное спасибо Ольге за очень атмосферную экскурсию! Время пролетело совершенно незаметно! Мы окунулись в волшебный ночной мир Варны и открыли ее для себя с новой, удивительной стороны!

О Ольга Ночные миры Варны Спасибо большое Ольге за интересную экскурсию и полезную информацию! Было очень информативно, познавательно и будто по-домашнему. Мы в восторге от Варны! И в восторге от экскурсовода, рекомендую!

О Ольга Античное сердце Варны Содержательная экскурсия. Бало очень интересно. Выражаем благодарность гиду Ольге. Без неё Варну бы не посмотрпли. Надеемся, что вернёмся и продолжим путешествие по этому старинному городу с замечательным гидом. Спасибо.