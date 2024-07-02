12 часов
Индивидуальная
Волшебство северного побережья Черного моря: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя красоту северного побережья Черного моря. Путешествие включает посещение Балчика, мыса Калиакра и монастыря Аладжа
Начало: У вашего отеля
8 авг в 08:30
13 авг в 08:30
от €98 за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Античное сердце Варны: экскурсия по древнему Одессосу
Прогуляйтесь по античному Одессосу под Варной и узнайте, как жили люди в древности. Увидите фракийские гробницы, византийские колонны и многое другое
Начало: У главного входа в Археологический музей
8 авг в 13:00
9 авг в 13:00
€150 за всё до 8 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Ночные миры Варны: индивидуальная экскурсия по ночному городу
Откройте для себя ночную Варну с её древними руинами, современными символами и уникальной атмосферой. Прогулка по историческим местам и ночным улицам
Начало: В сквере на улице княгини Марии Луизы
8 авг в 20:00
9 авг в 20:30
€160 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна2 июля 2024Спасибо Страхилу за экскурсию! Нам было интересно, приятно и комфортно.
- ИИгорь14 июня 2024Ольга - очень знающий, интеллигентный и внимательный человек. В подходящем для нас темпе Ольга провела экскурсию, ответила на наши вопросы,
- ББулат2 октября 2023Отличная экскурсия, Страхил прекрасный гид и интересный собеседник. Помимо программы самой экскурсии, очень много узнали о стране и ее истории. С удовольствием приедем на новые программы - Страхил, большое спасибо:)
- ННадежда21 августа 2023Очень насыщенная экскурсия и одновременно очень выматывающая. Отличный гид,комфортабельный микроавтобус,очень интересный маршрут до 16:00,после у нас уже просто не было сил лазить по камням,хотя все спортивные. С маленькими детьми вообще не рекомендую
- ВВладимир16 августа 2023Ольга прекрасный специалист. Любит свою работу. А мы открыли для себя совсем другой город. Поняли, что он практически стоит на руинах предыдущий цивилизаций, которые находятся везде, и органически переплетаются с обликом сегодняшнего города. Экскурсия просто восхитительна!
- ООльга2 августа 2023Огромное спасибо Ольге за очень атмосферную экскурсию! Время пролетело совершенно незаметно! Мы окунулись в волшебный ночной мир Варны и открыли ее для себя с новой, удивительной стороны!
- ООльга2 марта 2023Спасибо большое Ольге за интересную экскурсию и полезную информацию! Было очень информативно, познавательно и будто по-домашнему. Мы в восторге от Варны! И в восторге от экскурсовода, рекомендую!
- ООльга25 декабря 2022Содержательная экскурсия. Бало очень интересно. Выражаем благодарность гиду Ольге. Без неё Варну бы не посмотрпли. Надеемся, что вернёмся и продолжим путешествие по этому старинному городу с замечательным гидом. Спасибо.
- GGalina16 июля 2022Спасибо Ольге за замечательную экскурсию! Очень рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Варне в категории «Все»
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