Наша двухдневная экскурсия словно смесь из исторической экскурсии и винного тура.
Наш маршрут:
- 1 день.
- Выезжаем из Варны, осматриваем природный феномен Побитые камни набираем и пьем целебную минеральную воду из источника. Дальше наш путь лежит в этнографическое село Жеравна, где после прогулки по нему обедаем настоящей болгарской едой в местном ресторанчике. Потом наш путь лежит в г. Елену где недалеко находится винная изба Марьян. Дегустация местных вин, покупка понравившихся сортов. Ночлег в отеле с великолепным минеральным бассейном.
- 2 день.
- После завтрака выдвигаемся в Капиновский монастырь Николая угодника, после чего наш путь лежит в Велико-Тырново, осмотр города, замка царей, Арбанаси, церкви и монастыри. После обеда выезжаем в Варну. Трансфер в гостиницу.
Важно:
Стоимость поездки указана за человека. В группе до 4-х человек