Наша двухдневная экскурсия словно смесь из исторической экскурсии и винного тура

Наша двухдневная экскурсия словно смесь из исторической экскурсии и винного тура.

Мы посетим уникальные места: Побитые камни, этнографическое село Жеравна, где продегустируем местное вино.

Увидим замок Царей, монастыри и церкви.

После этой экскурсии вы точно влюбитесь в Балканы!
Еленский балкан
Еленский балкан
Еленский балкан
Еленский балкан
Еленский балкан
Еленский балкан
Еленский балкан
Наша двухдневная экскурсия словно смесь из исторической экскурсии и винного тура.

Наш маршрут:

  • 1 день.
  • Выезжаем из Варны, осматриваем природный феномен Побитые камни набираем и пьем целебную минеральную воду из источника. Дальше наш путь лежит в этнографическое село Жеравна, где после прогулки по нему обедаем настоящей болгарской едой в местном ресторанчике. Потом наш путь лежит в г. Елену где недалеко находится винная изба Марьян. Дегустация местных вин, покупка понравившихся сортов. Ночлег в отеле с великолепным минеральным бассейном.
  • 2 день.
  • После завтрака выдвигаемся в Капиновский монастырь Николая угодника, после чего наш путь лежит в Велико-Тырново, осмотр города, замка царей, Арбанаси, церкви и монастыри. После обеда выезжаем в Варну. Трансфер в гостиницу.

Важно:

    Стоимость поездки указана за человека. В группе до 4-х человек

    Цены на экскурсионный тур

    Для группы 1-5 человек
    Взрослый
    €180

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Место в автомобиле
    • Разработка маршрута
    • Топливо
    • Стоянки
    • Русскоговорящий гид
    • Прохладительные напитки
    Что не входит
    • Завтрак, обед и ужин
    • Гостиница
    • Личные расходы
    • Билеты в музеи.
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Приедем за Вами в отель
    Завершение: по договоренности
    Когда и сколько длится?
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 2 дней
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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    По выбранному вами времени

    Oleg M.
    Oleg M.
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