Наша двухдневная экскурсия словно смесь из исторической экскурсии и винного тура.



Мы посетим уникальные места: Побитые камни, этнографическое село Жеравна, где продегустируем местное вино.



Увидим замок Царей, монастыри и церкви.



После этой экскурсии вы точно влюбитесь в Балканы!