Пловдив — один из самых старых в Европе, он древнее Рима и Карфагена. Прогудка по исторической части города затянется до темна, а когда загораются фонари и подсветки на старинных извилистых улочках, исчезают многочисленные туристы и местные жители, вот тогда и начинаешь понимать и ощущать дух этого прекрасного места.
Наш маршрут:
- Выезжаем из Варны и наш путь лежит сначала по побережью. По дороге, исходя из ваших пожеланий, можем остановиться в одном из шато, где послушаем рассказы о региональных винах и конечно же попробуем их. Остановка на обед и после полудня мы прибываем, в на мой взгляд, самый интересный и красивый город Болгарии, древний Пловдив.
- Ночлег у нас в одном из отелей в центре города. Кстати в квартале Капана, можно найти массу ресторанчиков, кафе, закусочных и интересных мест на любой вкус.
- Следующий день мы начнем с посещения Асеновой крепости и Бачковского монастыря, ночлег и экскурсия в древнейшем городе Хисар, он же и бальнеологический курорт с целебными водами известными еще с римских времен.
- На третий день, к обеду, мы выезжаем в сторону дома. Трансер до вашего отеля.
Важно:
- Стоимость поездки указана на 1 человека в день, при минимальном количестве пассажиров 3.