Приглашаем Вас на 2-3 дня в удивительный город Пловдив.



Пловдив — один из самых старых в Европе, он древнее Рима и Карфагена.



Прогудка по исторической части города затянется до темна, а когда загораются фонари и подсветки на старинных извилистых улочках, исчезают многочисленные туристы и местные жители, вот тогда и начинаешь понимать и ощущать дух этого прекрасного места.