Приглашаем Вас на 2-3 дня в удивительный город Пловдив

Приглашаем Вас на 2-3 дня в удивительный город Пловдив.

Пловдив — один из самых старых в Европе, он древнее Рима и Карфагена.

Прогудка по исторической части города затянется до темна, а когда загораются фонари и подсветки на старинных извилистых улочках, исчезают многочисленные туристы и местные жители, вот тогда и начинаешь понимать и ощущать дух этого прекрасного места.
Многоликий Пловдив
Многоликий Пловдив
Многоликий Пловдив
Многоликий Пловдив
Многоликий Пловдив
Многоликий Пловдив
Многоликий Пловдив

Что вы увидите 🤩

  • Асеновая крепость
  • Бачковский монастырь
  • Хисар
Пловдив — один из самых старых в Европе, он древнее Рима и Карфагена. Прогудка по исторической части города затянется до темна, а когда загораются фонари и подсветки на старинных извилистых улочках, исчезают многочисленные туристы и местные жители, вот тогда и начинаешь понимать и ощущать дух этого прекрасного места.

Наш маршрут:

  • Выезжаем из Варны и наш путь лежит сначала по побережью. По дороге, исходя из ваших пожеланий, можем остановиться в одном из шато, где послушаем рассказы о региональных винах и конечно же попробуем их. Остановка на обед и после полудня мы прибываем, в на мой взгляд, самый интересный и красивый город Болгарии, древний Пловдив.
  • Ночлег у нас в одном из отелей в центре города. Кстати в квартале Капана, можно найти массу ресторанчиков, кафе, закусочных и интересных мест на любой вкус.
  • Следующий день мы начнем с посещения Асеновой крепости и Бачковского монастыря, ночлег и экскурсия в древнейшем городе Хисар, он же и бальнеологический курорт с целебными водами известными еще с римских времен.
  • На третий день, к обеду, мы выезжаем в сторону дома. Трансер до вашего отеля.

Важно:

  • Стоимость поездки указана на 1 человека в день, при минимальном количестве пассажиров 3.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-5 человек
Взрослый
€70

Ответы на вопросы

Что входит
  • Место в автомобиле
  • Русскоговорящий сопровождающий
  • Топливо, дорожные таксы и сборы
  • Разработка маршрута.
Что не входит
  • Отели
  • Личные расходы
  • Билеты куда необходимо.
Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Oleg M.
Oleg M.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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