Мыс Калиакра, Балчик, монастырь Аладжа

На нашей однодневной экскурсии мы посетим мыс Калиакра, Балчик, Монастырь Аладжа, Ботанический сад и...

На нашей однодневной экскурсии мы посетим мыс Калиакра, Балчик, Монастырь Аладжа, Ботанический сад и Замок румынской королевы Марии Эдинбургской.

Вы узнаете много интересного и увидите такие невероятные красоты Балкан, которые не забудете никогда.
Мыс Калиакра, Балчик, монастырь Аладжа
Мыс Калиакра, Балчик, монастырь Аладжа
Мыс Калиакра, Балчик, монастырь Аладжа
Мыс Калиакра, Балчик, монастырь Аладжа
Мыс Калиакра, Балчик, монастырь Аладжа
Мыс Калиакра, Балчик, монастырь Аладжа
Мыс Калиакра, Балчик, монастырь Аладжа

Что вы увидите 🤩

  • Мыс Калиакра
  • Балчик
  • Монастырь Аладжа
  • Ботанический сад
  • Замок румынской королевы Марии Эдинбургской

Наш маршрут:

  • В этой однодневной экскурсии, выехав из Варны, мы сначала посетим мыс Калиакра. Впервые о мысе Калиакра говорят источники 4 в. до н. э. В то время там жило древнее фракийское(тракийское) племя тиризов и мыс Калиакра тогда был Тиризис. Фракийцы построили на этом месте крепость, которая впоследствии была и греческим городом которым правил сподвижник Александра Македонского Лисимах, потом византийским, болгарским. Крепость все время строилась, разрушалась, перестраивалась. И сейчас на месте древнего города отчетливо видны три кольца стен крепости.
  • По вашему желанию мы можем посетить музей водки в городке Каварна. В нем собрана коллекция в которой насчитывается более 870 бутылок различных марок. Послушаем интересный рассказ хозяина и поучаствуем в дегустации нескольких видов водки. На закуску предлагаются мясные нарезки, домашние разносолы и бутерброды с черной икрой.
  • Дальше наш путь продолжится в Ботанический сад и Замок румынской королевы Марии Эдинбургской в Балчике. В начале прошлого века Балчик принадлежал Румынии (1919—1940 гг. ). И в 1921 году по приказу королевы Румынии Марии там начали строить комплекс дворцовых вил, также был разбит красивейший парк. В жизнь проект воплотили итальянские архитекторы. В середине 50-х годов на территории парка разместили и Ботанический сад. В парке насчитывается огромное количество различных пород деревьев, цветов. Также там находится вторая по величине в Европе коллекция кактусов и алоэ.
  • Потом мы посетим древнейший скальный монастырь Аладжа. Аладжа монастырь самый известный средневековый скальный монастырь Болгарского побережья, основанный еще монахами-отшельниками исихастами в III — IV веках.

Важно:

    Стоимость поездки указана на группу до 8 человек

    Цены на экскурсионный тур

    Для группы 1-5 человек
    Взрослый
    €150

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Место в автомобиле
    • Разработка маршрута
    • Топливо
    • Стоянки
    • Русскоговорящий гид
    • Минеральная вода
    Что не входит
    • Обед и ужин
    • Личные расходы
    • Билеты в музеи.
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Приедем за Вами в отель
    Завершение: по договоренности
    Когда и сколько длится?
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 4 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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    По выбранному вами времени

    Oleg M.
    Oleg M.
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