В этой однодневной экскурсии, выехав из Варны, мы сначала посетим мыс Калиакра. Впервые о мысе Калиакра говорят источники 4 в. до н. э. В то время там жило древнее фракийское(тракийское) племя тиризов и мыс Калиакра тогда был Тиризис. Фракийцы построили на этом месте крепость, которая впоследствии была и греческим городом которым правил сподвижник Александра Македонского Лисимах, потом византийским, болгарским. Крепость все время строилась, разрушалась, перестраивалась. И сейчас на месте древнего города отчетливо видны три кольца стен крепости.
По вашему желанию мы можем посетить музей водки в городке Каварна. В нем собрана коллекция в которой насчитывается более 870 бутылок различных марок. Послушаем интересный рассказ хозяина и поучаствуем в дегустации нескольких видов водки. На закуску предлагаются мясные нарезки, домашние разносолы и бутерброды с черной икрой.
Дальше наш путь продолжится в Ботанический сад и Замок румынской королевы Марии Эдинбургской в Балчике. В начале прошлого века Балчик принадлежал Румынии (1919—1940 гг. ). И в 1921 году по приказу королевы Румынии Марии там начали строить комплекс дворцовых вил, также был разбит красивейший парк. В жизнь проект воплотили итальянские архитекторы. В середине 50-х годов на территории парка разместили и Ботанический сад. В парке насчитывается огромное количество различных пород деревьев, цветов. Также там находится вторая по величине в Европе коллекция кактусов и алоэ.
Потом мы посетим древнейший скальный монастырь Аладжа. Аладжа монастырь самый известный средневековый скальный монастырь Болгарского побережья, основанный еще монахами-отшельниками исихастами в III — IV веках.
Важно:
Стоимость поездки указана на группу до 8 человек
Цены на экскурсионный тур
Для группы 1-5 человек
Взрослый
€150
Ответы на вопросы
Что входит
Место в автомобиле
Разработка маршрута
Топливо
Стоянки
Русскоговорящий гид
Минеральная вода
Что не входит
Обед и ужин
Личные расходы
Билеты в музеи.
Где начинаем и завершаем
Начало: Приедем за Вами в отель
Завершение: по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.