На нашей однодневной экскурсии мы посетим мыс Калиакра, Балчик, Монастырь Аладжа, Ботанический сад и Замок румынской королевы Марии Эдинбургской.



Вы узнаете много интересного и увидите такие невероятные красоты Балкан, которые не забудете никогда.