В этой двухдневной экскусии мы посетим древнюю столицу Болгарии — Велико Тырново.
Наш маршрут:
- 1 день
- Выезжаем из Варны и по пути посещаем природный феномен Побитые камни. Осматриваем местность, набираем из источника целебную воду (вода применяется при камнях в почках, в течении нескольких дней полностью разбивает и выводит камни и песок). Дальше наш путь лежит в древний город Шумен, посещаем памятник 1300 лет Болгарской державе и выезжаем в Руссе, по пути осматриваем Бессарбовский скальный монастырь и останавливаемся на ночлег в Руссе. Осмотр города, ужин в одном из местных рыбных ресторанчиков, дегустация вин в винной избе Левент по желанию.
- 2 день
- После завтрака наш путь лежит в Велико Тырново — столицу второго Болгарского государства. По пути заезжаем на раскопки древнего римского города Никополис ад Иструм. И к обеду приезжаем в Велико Тырново. Ходим гуляем по городу, осматриваем крепость Царевец, храмы, улицу мастеров, интересные места. После вкусного обеда выезжаем в Варну.
- По желанию туристов можно увеличить количество дней и посетить еще Крушунские водопады, Деветашку пещеру.
Важно:
Стоимость указана для 1 туриста при минимальном количестве путешественников 4 за один день тура