Придунайская Болгария. По следам Рима

На наше однодневной экскурсии путь лежит в древнюю столицу Второго Болгарского царства - город...

На наше однодневной экскурсии путь лежит в древнюю столицу Второго Болгарского царства — город Велико Тырново.

На месте Велико Тырново, уже 6000 лет назад были поселения тракийских племен.

Холм Трапезица был обитаем уже тогда.

После сюда приходили римляне, византийцы, османы.

Город строился, перестраивался и постоянно становился все красивее и интересней.
Придунайская Болгария. По следам Рима
Придунайская Болгария. По следам Рима
Придунайская Болгария. По следам Рима
Придунайская Болгария. По следам Рима
Придунайская Болгария. По следам Рима
Придунайская Болгария. По следам Рима
Придунайская Болгария. По следам Рима

Что вы увидите 🤩

  • Велико Тырново
  • Город Шумен
  • Село Арбанаси
  • Монастырь Петра и Павл
  • Церковь Святого Николая
  • Крепость Царевец
  • Город мастеров
В этой двухдневной экскусии мы посетим древнюю столицу Болгарии — Велико Тырново.

Наш маршрут:

  • 1 день
  • Выезжаем из Варны и по пути посещаем природный феномен Побитые камни. Осматриваем местность, набираем из источника целебную воду (вода применяется при камнях в почках, в течении нескольких дней полностью разбивает и выводит камни и песок). Дальше наш путь лежит в древний город Шумен, посещаем памятник 1300 лет Болгарской державе и выезжаем в Руссе, по пути осматриваем Бессарбовский скальный монастырь и останавливаемся на ночлег в Руссе. Осмотр города, ужин в одном из местных рыбных ресторанчиков, дегустация вин в винной избе Левент по желанию.
  • 2 день
  • После завтрака наш путь лежит в Велико Тырново — столицу второго Болгарского государства. По пути заезжаем на раскопки древнего римского города Никополис ад Иструм. И к обеду приезжаем в Велико Тырново. Ходим гуляем по городу, осматриваем крепость Царевец, храмы, улицу мастеров, интересные места. После вкусного обеда выезжаем в Варну.
  • По желанию туристов можно увеличить количество дней и посетить еще Крушунские водопады, Деветашку пещеру.

Важно:

    Стоимость указана для 1 туриста при минимальном количестве путешественников 4 за один день тура

    Цены на экскурсионный тур

    Для группы 1-5 человек
    Взрослый
    €70

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Место в автомобиле
    • Разработка маршрута
    • Топливо
    • Стоянки
    • Прохладительные напитки
    • Русскоговорящий гид
    Что не входит
    • Обеды и ужины
    • Гостиница
    • Дегустации
    • Личные расходы
    • Билеты в музеи.
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Приедем за Вами в отель
    Завершение: по договоренности
    Когда и сколько длится?
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 2 дней
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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    По выбранному вами времени

    Oleg M.
    Oleg M.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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