Невероятное путешествие вглубь эпох! Вы увидете уникальную местность: Побитые камни- природный феномен, аналогов которому в мире нет! А также другие самые интересные достопримечательности Болгарии: Шуменскую крепость и Мадарский всадник, включенный в список памятников мирового значения ЮНЕСКО.