Начинаем наш тур с посещения очень интересного и не однозначного места — местности Побитые камни. Существует несколько версий происхождения этого энергетического места от природных и до внеземных и у каждой из версий есть свои приверженцы и последователи. Дальше наш путь лежит еще в одно интересное место, одному из карстовых озер с названием Волшебный источник. Это место известное еще со времен Рима и с ним связана одна из легенд.
Следующая наша остановка село Мадара, где мы увидим достопримечательность находящуюся под охраной Юнеско — Мадарского всадника. Здесь находится одна из самых известных и значимых достопримечательностей Болгарии — Мадарский всадник. Уникальный барельеф всадника размером 3 метра на 3 м, высечен на скале на высоте 25 м над землей. Надписи рядом на греческом языке датируются 7–8 веками. Мадарский всадник включен в список памятников мирового значения ЮНЕСКО. Прогуляемся по красивейшему парку, которому насчитывается не одно тысячелетие, осмотрим пещеры в которых жили еще люди во время палеолита.
Обед в одном из автентичных ресторанов с великолепной кухней поднимет вам настроение.
В Шумене мы обязательно осмотим Шуменскую крепость и грандиозный памятник посвященый 1300 лет Болгарии.
Дальше наш путь обратно в Варну. Наш трансфер отвезет Вас до отеля.
Важно:
Стоимость поездки указана на группу до 8 человек
Цены на экскурсию
Для группы 1-5 человек
Взрослый
€150
Ответы на вопросы
Что входит
Место в автомобиле
Русскоговорящий сопровождающий
Топливо, дорожные таксы и сборы
Разработка маршрута.
Что не входит
Обед
Личные расходы
Билеты куда необходимо.
Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.