Шумен и Волшебный источник

Невероятное путешествие вглубь эпох! Вы увидете уникальную местность: Побитые камни - природный...

Невероятное путешествие вглубь эпох! Вы увидете уникальную местность: Побитые камни- природный феномен, аналогов которому в мире нет! А также другие самые интересные достопримечательности Болгарии: Шуменскую крепость и Мадарский всадник, включенный в список памятников мирового значения ЮНЕСКО.
Шумен и Волшебный источник
Шумен и Волшебный источник
Шумен и Волшебный источник
Шумен и Волшебный источник
Шумен и Волшебный источник
Шумен и Волшебный источник

Что вы увидите 🤩

  • Шумен
  • Побитые камни
  • Мадарский всадник
  • Шуменскую крепость
  • Озеро Волшебный источник

Наш маршрут:

  • Начинаем наш тур с посещения очень интересного и не однозначного места — местности Побитые камни. Существует несколько версий происхождения этого энергетического места от природных и до внеземных и у каждой из версий есть свои приверженцы и последователи. Дальше наш путь лежит еще в одно интересное место, одному из карстовых озер с названием Волшебный источник. Это место известное еще со времен Рима и с ним связана одна из легенд.
  • Следующая наша остановка село Мадара, где мы увидим достопримечательность находящуюся под охраной Юнеско — Мадарского всадника. Здесь находится одна из самых известных и значимых достопримечательностей Болгарии — Мадарский всадник. Уникальный барельеф всадника размером 3 метра на 3 м, высечен на скале на высоте 25 м над землей. Надписи рядом на греческом языке датируются 7–8 веками. Мадарский всадник включен в список памятников мирового значения ЮНЕСКО. Прогуляемся по красивейшему парку, которому насчитывается не одно тысячелетие, осмотрим пещеры в которых жили еще люди во время палеолита.
  • Обед в одном из автентичных ресторанов с великолепной кухней поднимет вам настроение.
  • В Шумене мы обязательно осмотим Шуменскую крепость и грандиозный памятник посвященый 1300 лет Болгарии.
  • Дальше наш путь обратно в Варну. Наш трансфер отвезет Вас до отеля.

Важно:

    Стоимость поездки указана на группу до 8 человек

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-5 человек
    Взрослый
    €150

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Место в автомобиле
    • Русскоговорящий сопровождающий
    • Топливо, дорожные таксы и сборы
    • Разработка маршрута.
    Что не входит
    • Обед
    • Личные расходы
    • Билеты куда необходимо.
    Место начала и завершения
    по договоренности
    Когда и сколько длится?
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 6 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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    По выбранному вами времени

    Oleg M.
    Oleg M.
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