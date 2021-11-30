Варна: 5-часовой музей и монастырский тур

Изучите Варненский археологический музей и монастырь Аладжа в этом 5-часовом путешествии из Варны

В группе
до 100 чел.
Изучите Варненский археологический музей и монастырь Аладжа в этом 5-часовом путешествии из Варны.

Откройте для себя историю Болгарии, когда вы восхищаетесь древними экспонатами в музее и изучаете монастырский комплекс православных христианских пещер.
Варна: 5-часовой музей и монастырский тур
Варна: 5-часовой музей и монастырский тур
Варна: 5-часовой музей и монастырский тур
Варна: 5-часовой музей и монастырский тур
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Полюбуйтесь богатой коллекцией древних артефактов в Археологическом музее Варны
  2. Исследуйте живописный монастырь Аладжа, средневековый православный монастырский пещерный комплекс
  3. Остановитесь на морском курорте Золотые Пески
В этом 5-часовом туре вы обнаружите богатую коллекцию археологических артефактов в археологическом музее Варны, в котором рассказывается, как доисторические люди жили в этой области в течение тысяч лет. Вы также познакомитесь с живописным монастырем Аладжа.
После пикапа в вашем отеле в Варне вы сначала остановитесь в археологическом музее Варны. Ваш гид расскажет вам много исторических фактов о регионе и самом городе, показывая захватывающее прошлое Варны и ее окрестностей.
После короткой прогулки по пешеходной зоне Варны вы отправитесь в монастырь Аладжа, средневековый православный христианский пещерный монастырский комплекс. Он расположен в охраняемой лесной зоне, прилегающей к природному парку Золотые пески в северо-восточной Болгарии, в 17 км к северу от центральной Варны. Монастырь восходит к 14 веку и существовал до 17 века. Его живописное место и сохранившиеся фрески абсолютно уникальны и являются изюминкой каждой поездки в Болгарию.
На обратном пути вы остановитесь за чашкой кофе на морском курорте Золотые пески, прежде чем вернуться в свой отель в Варне.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из отеля в оба конца
  • Транспортировка на протяжении всего тура
  • Туристический гид
  • Чашка кофе и закусок
  • Входные билеты для археологического музея Варны и монастыря Аладжа
Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Вы можете заплатить более низкую цену за тур, если участников более двух человек
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

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