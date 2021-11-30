В этом 5-часовом туре вы обнаружите богатую коллекцию археологических артефактов в археологическом музее Варны, в котором рассказывается, как доисторические люди жили в этой области в течение тысяч лет. Вы также познакомитесь с живописным монастырем Аладжа.

После пикапа в вашем отеле в Варне вы сначала остановитесь в археологическом музее Варны. Ваш гид расскажет вам много исторических фактов о регионе и самом городе, показывая захватывающее прошлое Варны и ее окрестностей.

После короткой прогулки по пешеходной зоне Варны вы отправитесь в монастырь Аладжа, средневековый православный христианский пещерный монастырский комплекс. Он расположен в охраняемой лесной зоне, прилегающей к природному парку Золотые пески в северо-восточной Болгарии, в 17 км к северу от центральной Варны. Монастырь восходит к 14 веку и существовал до 17 века. Его живописное место и сохранившиеся фрески абсолютно уникальны и являются изюминкой каждой поездки в Болгарию.

На обратном пути вы остановитесь за чашкой кофе на морском курорте Золотые пески, прежде чем вернуться в свой отель в Варне.