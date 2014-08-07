Варна Частная прогулка на полдня

Исследуйте богатую историю Варны в полудневном частном пешеходном туре, который включает посещение Археологического

5
1 отзыв
В группе
до 100 чел.
Исследуйте богатую историю Варны в полудневном частном пешеходном туре, который включает посещение Археологического музея, римских бани и живописных садов.

Наслаждайтесь дополнительными посещениями дельфинария и аквариума в Варне.
Варна Частная прогулка на полдня
Варна Частная прогулка на полдня
Варна Частная прогулка на полдня
Варна Частная прогулка на полдня
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Исследуйте историю крупнейшего в Болгарии Черноморского курорта на частной пешеходной экскурсии
  2. Откройте для себя доисторические артефакты бывшего Одессоса в Археологическом музее
  3. Узнайте о римском поселке Варна и посетите останки римских бани
  4. Прогуляйтесь по пешеходной зоне Варны и посмотрите на большой городской сад, окруженный ароматными цветами
  5. Наслаждайтесь дополнительными посещениями Дельфийского шоу в дельфинарии и аквариумом
Варна расположена на побережье Черного моря, является 3-м по величине городом Болгарии и крупнейшим курортом Черного побережья страны. Благодаря истории, которая предшествует древности и болгарскому завоеванию, эта 4-часовая частная пешеходная экскурсия предлагает возможность попасть под кожу популярного приморского курорта.
Следуя за отелем, отправляйтесь в Археологический музей, где обилие артефактов с древних времен рассказывало историю Варны и древнего Одессоса, поскольку город был ранее известен. Продолжайте свой исторический урок в остатках римских бани, датированных правлением Римской империи Варны в период с 1 по 4 век нашей эры.
Затем прогуляйтесь по живописной пешеходной зоне до приморского городского сада, обширной сети красивых тропинок, многие из которых выложены ароматными цветами и пышной зеленью. После этого у вас будет возможность зайти в дельфинарий парка, чтобы увидеть незабываемую выставку дельфинов. Рядом вы также найдете Аквариум, где вы сможете обнаружить жителей Черного моря. Этот визит также является необязательным. Кроме того, ваш гид отвезет вас обратно в ваш отель для завершения тура по запросу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча и выезд из отеля
  • Вход в Археологический музей и римские бани
  • Руководство
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Входные билеты в дельфинарий и аквариум
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Этот тур также доступен на курорте Золотые пески по другой цене
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

А
7 авг 2014
Наш гид был великолепен и отлично говорил по-немецки. Он был очень хорошо осведомлен о Варне и смог ответить на все наши вопросы. Нас забрали с круизного лайнера, что было отличным сервисом.

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