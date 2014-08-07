Варна расположена на побережье Черного моря, является 3-м по величине городом Болгарии и крупнейшим курортом Черного побережья страны. Благодаря истории, которая предшествует древности и болгарскому завоеванию, эта 4-часовая частная пешеходная экскурсия предлагает возможность попасть под кожу популярного приморского курорта.

Следуя за отелем, отправляйтесь в Археологический музей, где обилие артефактов с древних времен рассказывало историю Варны и древнего Одессоса, поскольку город был ранее известен. Продолжайте свой исторический урок в остатках римских бани, датированных правлением Римской империи Варны в период с 1 по 4 век нашей эры.

Затем прогуляйтесь по живописной пешеходной зоне до приморского городского сада, обширной сети красивых тропинок, многие из которых выложены ароматными цветами и пышной зеленью. После этого у вас будет возможность зайти в дельфинарий парка, чтобы увидеть незабываемую выставку дельфинов. Рядом вы также найдете Аквариум, где вы сможете обнаружить жителей Черного моря. Этот визит также является необязательным. Кроме того, ваш гид отвезет вас обратно в ваш отель для завершения тура по запросу.