Всё о Вилья-Монтесе

Полезная информация о Вилья-Монтесе

Что нужно знать о Вилья-Монтесе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Вилья-Монтесе
16:1807
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇴 Боливия
Название городаВилья-Монтес
По-английскиVillamontes
Население города18 761 чел.
АэропортVillamontes VLM (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/La_Paz
Средняя высота388 м. от уровня моря

Где находится Вилья-Монтес на карте