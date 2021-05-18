Полезная информация о Вилья-Монтесе
Что нужно знать о Вилья-Монтесе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Вилья-Монтесе
16:1807
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇴 Боливия
|Название города
|Вилья-Монтес
|По-английски
|Villamontes
|Население города
|18 761 чел.
|Аэропорт
|Villamontes VLM (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/La_Paz
|Средняя высота
|388 м. от уровня моря