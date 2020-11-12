Как добраться до Бонэйр на самолёте
В Бонэйр 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Flamingo International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Бонэйр
- Фламинго BONFlamingo International Airport
Самые дешёвые билеты в Бонэйр из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|12.11.2020
|из Кюрасао
|6 593
|25м
|08.11.2020
|из Арубы
|18 776
|6ч 25м (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|44 885
|10ч 15м
|29.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|45 682
|32ч 15м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|51 825
|33ч (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|55 829
|36ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Бонэйр
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Бонэйр, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Амстердам
- 27.11.202007.12.2020
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