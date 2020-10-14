Летим в Баню-Луку

Как добраться до Баня-Луки на самолёте

В Баня-Луке 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Banja Luka Airport» вам не избежать

Список аэропортов Баня-Луки

  1. Баня-Лука BNX
    Banja Luka Airport

Самые дешёвые билеты в Баню-Луку из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
14.10.2020из 🇷🇸Белграда2 39555м
21.12.2020из 🇸🇰Братиславы2 9968ч 35м (⇵1)
12.11.2020из 🇱🇹Вильнюса4 17820ч 25м (⇵2)
29.10.2020из 🇺🇦Киева8 38725ч 25м (⇵2)
12.11.2020из 🇷🇺Москвы9 12918ч 45м (⇵2)
09.07.2021из 🇭🇷Загреба9 5579ч 40м (⇵1)
02.08.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга13 39210ч 20м (⇵2)
13.10.2020из 🇮🇪Дублина24 33534ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Баня-Луки, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Белград и Чикаго

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