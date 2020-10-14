Как добраться до Баня-Луки на самолёте
В Баня-Луке 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Banja Luka Airport» вам не избежать
Список аэропортов Баня-Луки
- Баня-Лука BNXBanja Luka Airport
Самые дешёвые билеты в Баню-Луку из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|14.10.2020
|из 🇷🇸Белграда
|2 395
|55м
|21.12.2020
|из 🇸🇰Братиславы
|2 996
|8ч 35м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|4 178
|20ч 25м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|8 387
|25ч 25м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|9 129
|18ч 45м (⇵2)
|09.07.2021
|из 🇭🇷Загреба
|9 557
|9ч 40м (⇵1)
|02.08.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|13 392
|10ч 20м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇮🇪Дублина
|24 335
|34ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Баня-Луки
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Баня-Луки, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Белград и Чикаго
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