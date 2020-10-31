Как добраться до Сараево на самолёте
В Сараево 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sarajevo International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Сараево
- Батмир SJJSarajevo International Airport
Самые дешёвые билеты в Сараево из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|31.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|5 444
|1ч 55м
|27.12.2020
|из 🇷🇸Белграда
|6 498
|50м
|16.10.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|6 969
|8ч 55м (⇵1)
|14.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|7 108
|29ч 45м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|7 456
|18ч 25м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|7 684
|4ч 55м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇹🇷Бодрума
|7 829
|20ч 50м (⇵1)
|11.12.2020
|из 🇺🇦Киева
|8 137
|29ч 5м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇹🇷Кайсери
|8 309
|11ч 50м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|8 543
|4ч 50м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇩🇪Штутгарта
|8 683
|26ч 20м (⇵1)
|10.07.2021
|из 🇭🇷Загреба
|8 916
|50м
|10.11.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|9 013
|12ч 10м (⇵1)
|25.12.2020
|из 🇩🇪Берлина
|9 106
|7ч 55м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇨🇭Базеля
|10 088
|20ч 45м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|10 472
|17ч 50м (⇵2)
|19.12.2020
|из 🇦🇹Вены
|10 717
|43ч 25м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|11 262
|29ч (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|11 288
|13ч 30м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇨🇭Женевы
|11 376
|25ч 10м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|11 534
|16ч 10м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇮🇪Корка
|11 669
|27ч 25м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇮🇪Дублина
|11 976
|27ч 20м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇧🇭Манамы
|12 034
|14ч 55м (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|13 718
|47ч 25м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|14 956
|12ч 55м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Уфы
|15 008
|41ч 40м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|15 689
|41ч 55м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|16 766
|30ч 55м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|16 951
|37ч 40м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|16 992
|61ч 15м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|17 070
|15ч 5м (⇵1)
|16.12.2020
|из 🇰🇿Алматы
|19 314
|47ч 50м (⇵2)
|05.07.2021
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|20 312
|10ч 30м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Сочи
|20 811
|25ч 25м (⇵2)
|10.02.2021
|из 🇸🇦Джидды
|21 283
|38ч (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Ставрополя
|21 353
|42ч 15м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Магнитогорска
|21 425
|30ч 30м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇺🇦Запорожье
|21 524
|48ч 10м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇽🇰Приштины
|21 752
|37ч 55м (⇵2)
|25.12.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|22 056
|25ч 15м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇺🇦Днепр
|22 759
|23ч (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇦🇿Баку
|25 213
|23ч 10м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|27 126
|26ч 35м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇺🇸Бостона
|36 604
|16ч (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇨🇴Боготы
|39 220
|58ч 15м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇺🇸Сента-Луиса
|51 360
|24ч 20м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇺🇸Атланты
|59 611
|38ч 20м (⇵2)
|03.01.2021
|из 🇺🇸Сидара-Рапидс
|64 999
|39ч 55м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇺🇸Джэксонвилла
|79 136
|22ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Сараево
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Сараево, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Анталья, Берлин, Дубай, Аланья и Стамбул
- 19.05.202130.05.2021
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