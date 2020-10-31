Летим в Сараево

Как добраться до Сараево на самолёте

В Сараево 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sarajevo International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Сараево

  1. Батмир SJJ
    Sarajevo International Airport

Самые дешёвые билеты в Сараево из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
31.10.2020из 🇹🇷Стамбула5 4441ч 55м
27.12.2020из 🇷🇸Белграда6 49850м
16.10.2020из 🇩🇪Кёльна6 9698ч 55м (⇵1)
14.01.2021из 🇷🇺Москвы7 10829ч 45м (⇵2)
28.10.2020из 🇹🇷Антальи7 45618ч 25м (⇵1)
10.11.2020из 🇭🇺Будапешта7 6844ч 55м (⇵1)
15.10.2020из 🇹🇷Бодрума7 82920ч 50м (⇵1)
11.12.2020из 🇺🇦Киева8 13729ч 5м (⇵2)
18.10.2020из 🇹🇷Кайсери8 30911ч 50м (⇵1)
19.10.2020из 🇨🇭Цюриха8 5434ч 50м (⇵1)
08.11.2020из 🇩🇪Штутгарта8 68326ч 20м (⇵1)
10.07.2021из 🇭🇷Загреба8 91650м
10.11.2020из 🇰🇼Кувейт9 01312ч 10м (⇵1)
25.12.2020из 🇩🇪Берлина9 1067ч 55м (⇵2)
08.11.2020из 🇨🇭Базеля10 08820ч 45м (⇵2)
20.12.2020из 🇩🇪Мюнхена10 47217ч 50м (⇵2)
19.12.2020из 🇦🇹Вены10 71743ч 25м (⇵2)
07.11.2020из 🇷🇺Казани11 26229ч (⇵2)
06.11.2020из 🇷🇺Краснодара11 28813ч 30м (⇵1)
02.11.2020из 🇨🇭Женевы11 37625ч 10м (⇵1)
13.10.2020из 🇵🇱Варшавы11 53416ч 10м (⇵2)
13.10.2020из 🇮🇪Корка11 66927ч 25м (⇵2)
13.10.2020из 🇮🇪Дублина11 97627ч 20м (⇵2)
20.11.2020из 🇧🇭Манамы12 03414ч 55м (⇵1)
15.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга13 71847ч 25м (⇵2)
13.11.2020из 🇦🇪Шарджи14 95612ч 55м (⇵1)
19.10.2020из 🇷🇺Уфы15 00841ч 40м (⇵2)
08.11.2020из 🇧🇾Минска15 68941ч 55м (⇵2)
22.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга16 76630ч 55м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Самары16 95137ч 40м (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Красноярска16 99261ч 15м (⇵2)
13.11.2020из 🇦🇪Дубая17 07015ч 5м (⇵1)
16.12.2020из 🇰🇿Алматы19 31447ч 50м (⇵2)
05.07.2021из 🇷🇺Ростова-на-Дону20 31210ч 30м (⇵2)
24.10.2020из 🇷🇺Сочи20 81125ч 25м (⇵2)
10.02.2021из 🇸🇦Джидды21 28338ч (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Ставрополя21 35342ч 15м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Магнитогорска21 42530ч 30м (⇵2)
23.11.2020из 🇺🇦Запорожье21 52448ч 10м (⇵2)
13.10.2020из 🇽🇰Приштины21 75237ч 55м (⇵2)
25.12.2020из 🇷🇺Тюмени22 05625ч 15м (⇵2)
30.10.2020из 🇺🇦Днепр22 75923ч (⇵2)
30.10.2020из 🇦🇿Баку25 21323ч 10м (⇵2)
20.10.2020из 🇸🇦Эр-Рияда27 12626ч 35м (⇵1)
08.11.2020из 🇺🇸Бостона36 60416ч (⇵2)
02.12.2020из 🇨🇴Боготы39 22058ч 15м (⇵2)
14.10.2020из 🇺🇸Сента-Луиса51 36024ч 20м (⇵2)
16.10.2020из 🇺🇸Атланты59 61138ч 20м (⇵2)
03.01.2021из 🇺🇸Сидара-Рапидс64 99939ч 55м (⇵2)
14.10.2020из 🇺🇸Джэксонвилла79 13622ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Сараево