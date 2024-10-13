2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по старинным улочкам Сараево
Пройтись по пёстрому базару и увидеть место, где началась Первая мировая война
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€99 за всё до 5 чел.
1.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Сараево
Открыть красоту и аутентичность столицы Боснии и Герцеговины и получить профессиональные снимки
Начало: В центре Сараево
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€80 за всё до 4 чел.
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Сараево
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 00:00
25 окт в 00:00
€26 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРуслан13 октября 2024Венера — прекрасный гид, нам всё очень понравилось. Рекомендуем!
- ООлег3 октября 2024Экскурсия, которая позволяет влюбиться в Сараево и посмотреть на город другими глазами. Город с очень интересной историей, Венера увлеченно рассказывает
- ММарина9 сентября 2024Очень понравилась организация и маршрут, который Венера подобрала. Мы остались очень довольны, приятно, когда можно задать вопрос и получить развернутый ответ. Рекомендуем!
- ААнна20 августа 2024Влада провела нашу семью по Сараево в начале августа 2024 года. Не слишком перегружая детальной исторической информацией, она увлекательно и
- ННаталия27 июля 2024Влада рассказывала интересные факты о Сараево и одновременно делала фотографии. Очень удобно, что Влада знает места и ракурс для лучших фото. С нетерпением ждём фотографий.
- ССветлана13 июля 2024Прекрасная фотопрогулка получилась! Влада интересно рассказала о городе и сделала красивые фотографии!
Ответы на вопросы от путешественников по Сараево в категории «На Рождество»
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