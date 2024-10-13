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о прошлом и будущем столицы Боснии и Герцеговины. Маршрут выстроен так, что вы успеваете коснуться всех сторон жизни города, уточнить моменты, которые могут заинтересовать. Венера также может посоветовать другие интересные места в стране, если вы решите там остаться чуть дольше. Рекомендую.