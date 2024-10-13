На Рождество – экскурсии в Сараево

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Сараево на русском языке, цены от €26. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Прогулка по старинным улочкам Сараево
Пешая
17 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по старинным улочкам Сараево
Пройтись по пёстрому базару и увидеть место, где началась Первая мировая война
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
99 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по Сараево
Пешая
5 отзывов
1.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Сараево
Открыть красоту и аутентичность столицы Боснии и Герцеговины и получить профессиональные снимки
Начало: В центре Сараево
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
80 за всё до 4 чел.
Выгодный трансфер в Сараево
На машине
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Сараево
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 00:00
25 окт в 00:00
26 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Руслан
    13 октября 2024
    Прогулка по старинным улочкам Сараево
    Венера — прекрасный гид, нам всё очень понравилось. Рекомендуем!
  • О
    Олег
    3 октября 2024
    Прогулка по старинным улочкам Сараево
    Экскурсия, которая позволяет влюбиться в Сараево и посмотреть на город другими глазами. Город с очень интересной историей, Венера увлеченно рассказывает
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    о прошлом и будущем столицы Боснии и Герцеговины. Маршрут выстроен так, что вы успеваете коснуться всех сторон жизни города, уточнить моменты, которые могут заинтересовать. Венера также может посоветовать другие интересные места в стране, если вы решите там остаться чуть дольше. Рекомендую.

  • М
    Марина
    9 сентября 2024
    Прогулка по старинным улочкам Сараево
    Очень понравилась организация и маршрут, который Венера подобрала. Мы остались очень довольны, приятно, когда можно задать вопрос и получить развернутый ответ. Рекомендуем!
  • А
    Анна
    20 августа 2024
    Фотопрогулка по Сараево
    Влада провела нашу семью по Сараево в начале августа 2024 года. Не слишком перегружая детальной исторической информацией, она увлекательно и
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    содержательно познакомила нас с этим уникальным городом. Мы обсудили как и интересные детали исторических событий, так и повседневные вопросы горожан в настоящее время. Необычный формат тура - фотопрогулка - мы попробовали впервые, и остались очень довольны.

  • Н
    Наталия
    27 июля 2024
    Фотопрогулка по Сараево
    Влада рассказывала интересные факты о Сараево и одновременно делала фотографии. Очень удобно, что Влада знает места и ракурс для лучших фото. С нетерпением ждём фотографий.
  • С
    Светлана
    13 июля 2024
    Фотопрогулка по Сараево
    Прекрасная фотопрогулка получилась! Влада интересно рассказала о городе и сделала красивые фотографии!
    Прекрасная фотопрогулка получилась! Влада интересно рассказала о городе и сделала красивые фотографии!

Ответы на вопросы от путешественников по Сараево в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Сараево в октябре 2024
Сейчас в Сараево в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 26 до 99. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Сараево (Босния и Герцеговина 🇧🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 22 ⭐ отзыва, цены от €26. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Боснии и Герцеговины. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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