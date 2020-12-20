Как добраться до Габороне на самолёте
В Габороне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sir Seretse Khama International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Габороне
- Габороне GBESir Seretse Khama International Airport
Самые дешёвые билеты в Габороне из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|20.12.2020
|из 🇿🇦Йоханнесбурга
|6 976
|55м
|10.11.2020
|из 🇿🇦Кейптауна
|11 426
|11ч (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|38 985
|28ч 15м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|40 583
|50ч (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇬🇧Лондона
|43 933
|24ч 10м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇪🇬Хургады
|45 982
|26ч 35м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇪🇹Аддиса-Абебы
|82 378
|46ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Габороне
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Габороне, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Йоханнесбург и Тунис
- 10.11.202017.11.2020
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