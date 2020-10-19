Как добраться до Бауру на самолёте
В Бауру 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Bauru-Arealva Airport» вам не избежать
Список аэропортов Бауру
- Бауру JTCBauru-Arealva Airport
Самые дешёвые билеты в Бауру из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|19.10.2020
|из 🇧🇷Сан-Паулу
|3 443
|1ч 5м
|15.12.2020
|из 🇧🇷Гоянии
|4 747
|26ч 30м (⇵1)
|21.12.2020
|из 🇧🇷Маринги
|6 099
|18ч (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇧🇷Белу-Оризонти
|6 220
|8ч 20м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇧🇷Порту-Алегри
|6 552
|19ч 20м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇧🇷Терезины
|8 486
|21ч 50м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇧🇷Масейо
|10 868
|23ч 45м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇮🇳Ахмадабада
|110 290
|40ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Бауру
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Бауру, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Каскавел, Флорианополис, Ресифи и Рио-де-Жанейро
- 30.10.202004.11.2020
- 11.12.202018.12.2020
- 18.11.202022.11.2020
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