Как добраться до Белу-Оризонти на самолёте
В Белу-Оризонти 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Белу-Оризонти
- Танкредо-Невас CNFTancredo Neves International Airport
- Пампула PLUBelo Horizonte Airport
Самые дешёвые билеты в Белу-Оризонти из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|14.11.2020
|из 🇧🇷Рио-де-Жанейро
|1 252
|7ч 40м (⇵2)
|24.04.2021
|из 🇧🇷Бразилиа
|1 266
|9ч 25м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇧🇷Сан-Паулу
|1 572
|1ч 15м
|21.01.2021
|из 🇧🇷Витории
|1 765
|5ч 55м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇧🇷Монтиса-Кларуса
|1 819
|1ч 5м
|11.03.2021
|из 🇧🇷Шапеко
|2 135
|15ч 20м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇧🇷Флорианополиса
|2 250
|8ч 10м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇧🇷Навегантиса
|2 439
|3ч 40м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇧🇷Салвадора
|2 554
|5ч 20м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇧🇷Говернадора-Валадариса
|2 591
|55м
|14.11.2020
|из 🇧🇷Куябы
|2 604
|7ч 40м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇧🇷Президенти-Пруденти
|2 941
|5ч 55м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇧🇷Жоинвили
|3 414
|12ч 10м (⇵1)
|10.02.2021
|из 🇧🇷Порту-Алегри
|3 844
|3ч 45м (⇵1)
|17.04.2021
|из 🇧🇷Масейо
|3 859
|13ч 5м (⇵2)
|12.04.2021
|из 🇧🇷Лондрины
|3 866
|10ч 45м (⇵2)
|07.12.2020
|из 🇧🇷Аракажу
|4 185
|5ч 25м (⇵1)
|14.06.2021
|из 🇧🇷Форталезы
|4 306
|6ч 20м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇧🇷Кампу-Гранди
|4 360
|5ч 10м (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇧🇷Ресифи
|4 403
|8ч 10м (⇵2)
|26.11.2020
|из 🇧🇷Марабы
|4 707
|16ч (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇧🇷Уберландии
|4 719
|1ч 20м
|20.11.2020
|из 🇧🇷Натала
|5 122
|21ч 30м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇧🇷Рибейрана-Прету
|5 591
|11ч 5м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇧🇷Куритибы
|5 684
|4ч 45м (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇧🇷Белена
|5 759
|26ч 10м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇧🇷Порту-Сегуру
|5 790
|11ч 10м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇧🇷Ильеуса
|5 967
|22ч (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇧🇷Петролины
|6 174
|10ч 55м (⇵1)
|15.02.2021
|из 🇧🇷Бауру
|6 256
|20ч 40м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇧🇷Караджаса
|6 465
|5ч 40м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇧🇷Палмаса
|6 616
|12ч 35м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇧🇷Каскавела
|8 096
|3ч 25м (⇵1)
|23.12.2020
|из 🇧🇷Порту-Велью
|8 706
|7ч 50м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇧🇷Гоянии
|9 543
|4ч 35м (⇵1)
|11.12.2020
|из 🇧🇷Тейшейры-ди-Фрейтаса
|10 146
|1ч 30м
|15.10.2020
|из 🇧🇷Терезины
|10 417
|9ч 30м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇧🇷Маринги
|10 883
|19ч 35м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇧🇷Кампины-Гранди
|11 442
|23ч 5м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇧🇷Боы-Висты
|12 522
|9ч 20м (⇵2)
|28.12.2020
|из 🇺🇾Монтевидео
|14 189
|11ч 30м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇧🇷Витории-ды-Конкисты
|15 251
|9ч 35м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|17 581
|25ч 30м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|19 112
|34ч 15м (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇺🇸Орландо
|19 985
|12ч (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|20 527
|35ч 30м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇺🇸Бостона
|21 476
|24ч 15м (⇵2)
|07.12.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|21 586
|21ч 15м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇮🇪Дублина
|22 723
|28ч 45м (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇵🇹Порту
|22 725
|41ч 10м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇵🇹Фару
|23 440
|33ч 20м (⇵2)
|28.12.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|23 904
|41ч (⇵2)
|14.12.2020
|из 🇺🇸Ньюбурга
|25 504
|36ч 5м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|27 866
|32ч 30м (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|29 650
|30ч 40м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇪🇸Лы-Коруньи
|29 820
|46ч 5м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|38 200
|28ч 35м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇪🇬Каира
|63 105
|50ч 5м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇬🇦Либревиля
|65 427
|49ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Белу-Оризонти
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Белу-Оризонти, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Порту-Сегуру, Флорианополис, Форталеза, Лиссабон и Масейо
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