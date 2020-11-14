Летим в Белу-Оризонти

Как добраться до Белу-Оризонти на самолёте

В Белу-Оризонти 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Белу-Оризонти

  1. Танкредо-Невас CNF
    Tancredo Neves International Airport
  2. Пампула PLU
    Belo Horizonte Airport

Самые дешёвые билеты в Белу-Оризонти из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
14.11.2020из 🇧🇷Рио-де-Жанейро1 2527ч 40м (⇵2)
24.04.2021из 🇧🇷Бразилиа1 2669ч 25м (⇵2)
18.12.2020из 🇧🇷Сан-Паулу1 5721ч 15м
21.01.2021из 🇧🇷Витории1 7655ч 55м (⇵1)
10.11.2020из 🇧🇷Монтиса-Кларуса1 8191ч 5м
11.03.2021из 🇧🇷Шапеко2 13515ч 20м (⇵1)
14.11.2020из 🇧🇷Флорианополиса2 2508ч 10м (⇵2)
10.12.2020из 🇧🇷Навегантиса2 4393ч 40м (⇵1)
14.11.2020из 🇧🇷Салвадора2 5545ч 20м (⇵1)
11.11.2020из 🇧🇷Говернадора-Валадариса2 59155м
14.11.2020из 🇧🇷Куябы2 6047ч 40м (⇵2)
04.11.2020из 🇧🇷Президенти-Пруденти2 9415ч 55м (⇵1)
27.10.2020из 🇧🇷Жоинвили3 41412ч 10м (⇵1)
10.02.2021из 🇧🇷Порту-Алегри3 8443ч 45м (⇵1)
17.04.2021из 🇧🇷Масейо3 85913ч 5м (⇵2)
12.04.2021из 🇧🇷Лондрины3 86610ч 45м (⇵2)
07.12.2020из 🇧🇷Аракажу4 1855ч 25м (⇵1)
14.06.2021из 🇧🇷Форталезы4 3066ч 20м (⇵2)
15.12.2020из 🇧🇷Кампу-Гранди4 3605ч 10м (⇵1)
15.12.2020из 🇧🇷Ресифи4 4038ч 10м (⇵2)
26.11.2020из 🇧🇷Марабы4 70716ч (⇵2)
20.10.2020из 🇧🇷Уберландии4 7191ч 20м
20.11.2020из 🇧🇷Натала5 12221ч 30м (⇵1)
27.10.2020из 🇧🇷Рибейрана-Прету5 59111ч 5м (⇵1)
16.10.2020из 🇧🇷Куритибы5 6844ч 45м (⇵1)
05.12.2020из 🇧🇷Белена5 75926ч 10м (⇵1)
29.10.2020из 🇧🇷Порту-Сегуру5 79011ч 10м (⇵1)
09.11.2020из 🇧🇷Ильеуса5 96722ч (⇵1)
06.11.2020из 🇧🇷Петролины6 17410ч 55м (⇵1)
15.02.2021из 🇧🇷Бауру6 25620ч 40м (⇵2)
03.12.2020из 🇧🇷Караджаса6 4655ч 40м (⇵1)
08.11.2020из 🇧🇷Палмаса6 61612ч 35м (⇵1)
13.10.2020из 🇧🇷Каскавела8 0963ч 25м (⇵1)
23.12.2020из 🇧🇷Порту-Велью8 7067ч 50м (⇵2)
13.10.2020из 🇧🇷Гоянии9 5434ч 35м (⇵1)
11.12.2020из 🇧🇷Тейшейры-ди-Фрейтаса10 1461ч 30м
15.10.2020из 🇧🇷Терезины10 4179ч 30м (⇵2)
15.10.2020из 🇧🇷Маринги10 88319ч 35м (⇵2)
30.10.2020из 🇧🇷Кампины-Гранди11 44223ч 5м (⇵2)
04.12.2020из 🇧🇷Боы-Висты12 5229ч 20м (⇵2)
28.12.2020из 🇺🇾Монтевидео14 18911ч 30м (⇵2)
14.10.2020из 🇧🇷Витории-ды-Конкисты15 2519ч 35м (⇵2)
02.11.2020из 🇵🇹Лиссабона17 58125ч 30м (⇵2)
11.11.2020из 🇪🇸Барселоны19 11234ч 15м (⇵2)
11.12.2020из 🇺🇸Орландо19 98512ч (⇵1)
22.11.2020из 🇫🇷Парижа20 52735ч 30м (⇵2)
11.11.2020из 🇺🇸Бостона21 47624ч 15м (⇵2)
07.12.2020из 🇺🇸Нью-Йорка21 58621ч 15м (⇵2)
01.11.2020из 🇮🇪Дублина22 72328ч 45м (⇵2)
28.11.2020из 🇵🇹Порту22 72541ч 10м (⇵2)
19.10.2020из 🇵🇹Фару23 44033ч 20м (⇵2)
28.12.2020из 🇪🇸Мадрида23 90441ч (⇵2)
14.12.2020из 🇺🇸Ньюбурга25 50436ч 5м (⇵2)
15.11.2020из 🇩🇪Мюнхена27 86632ч 30м (⇵2)
28.11.2020из 🇸🇪Стокгольм29 65030ч 40м (⇵2)
04.11.2020из 🇪🇸Лы-Коруньи29 82046ч 5м (⇵2)
15.12.2020из 🇧🇪Брюсселя38 20028ч 35м (⇵1)
20.10.2020из 🇪🇬Каира63 10550ч 5м (⇵2)
15.01.2021из 🇬🇦Либревиля65 42749ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Белу-Оризонти, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Порту-Сегуру, Флорианополис, Форталеза, Лиссабон и Масейо

Авиакомпании которые летают из аэропортов Белу-Оризонти