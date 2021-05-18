Всё о Дивинополисе

Полезная информация о Дивинополисе

Что нужно знать о Дивинополисе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Дивинополисе
16:1857
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаДивинополис
По-английскиDivinopolis
Население города193 832 чел.
АэропортDivinopolis DIQ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота747 м. от уровня моря

Где находится Дивинополис на карте