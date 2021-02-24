Как добраться до Фернанду-ди-Нороньи на самолёте

В Фернанду-ди-Норонье 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Fernando De Noronha Airport» вам не избежать

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Фернанду-ди-Норонья FEN Fernando De Noronha Airport

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