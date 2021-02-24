Как добраться до Фернанду-ди-Нороньи на самолёте
В Фернанду-ди-Норонье 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Fernando De Noronha Airport» вам не избежать
Список аэропортов Фернанду-ди-Нороньи
- Фернанду-ди-Норонья FENFernando De Noronha Airport
Самые дешёвые билеты в Фернанду-ди-Норонью из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|24.02.2021
|из 🇧🇷Сан-Паулу
|8 806
|7ч 35м (⇵2)
|17.06.2021
|из 🇧🇷Натала
|11 153
|35ч 15м (⇵2)
|24.07.2021
|из 🇧🇷Гоянии
|15 997
|22ч 40м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇧🇷Флорианополиса
|19 346
|8ч 35м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇧🇷Куритибы
|21 004
|23ч 40м (⇵2)
|29.12.2020
|из 🇧🇷Ресифи
|23 431
|1ч 5м
|03.11.2020
|из 🇧🇷Аракажу
|38 019
|4ч 15м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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