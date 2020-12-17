Как добраться до Форталезы на самолёте
В Форталезе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Pinto Martins Airport» вам не избежать
Список аэропортов Форталезы
- Пинто Мартинс FORPinto Martins Airport
Самые дешёвые билеты в Форталезу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|17.12.2020
|из 🇧🇷Жуазейру-ду-Норти
|1 891
|1ч
|01.12.2020
|из 🇧🇷Ресифи
|1 921
|1ч 20м
|16.10.2020
|из 🇧🇷Сан-Луиса
|1 937
|16ч 35м (⇵1)
|16.06.2021
|из 🇧🇷Белена
|2 441
|18ч 55м (⇵2)
|26.04.2021
|из 🇧🇷Салвадора
|3 433
|7ч 25м (⇵2)
|24.11.2020
|из 🇧🇷Натала
|3 562
|3ч 10м (⇵1)
|07.05.2021
|из 🇧🇷Сан-Паулу
|3 657
|9ч 55м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇧🇷Терезины
|3 964
|5ч 35м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇧🇷Белу-Оризонти
|4 050
|13ч 40м (⇵2)
|24.11.2020
|из 🇧🇷Бразилиа
|4 068
|17ч 25м (⇵2)
|12.04.2021
|из 🇧🇷Жоинвили
|4 133
|10ч 10м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇧🇷Рио-де-Жанейро
|4 359
|8ч (⇵2)
|07.12.2020
|из 🇧🇷Караджаса
|4 668
|5ч 20м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇧🇷Флорианополиса
|4 675
|12ч 15м (⇵2)
|20.04.2021
|из 🇧🇷Порту-Алегри
|4 747
|10ч 5м (⇵2)
|22.01.2021
|из 🇧🇷Гоянии
|5 085
|7ч 25м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇧🇷Императриса
|5 122
|4ч 45м (⇵1)
|18.11.2020
|из 🇧🇷Уберландии
|5 155
|22ч 5м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇧🇷Витории
|5 237
|14ч 50м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇧🇷Куритибы
|5 260
|14ч 5м (⇵2)
|16.12.2020
|из 🇧🇷Жуана-Песоы
|5 261
|7ч 15м (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇧🇷Марабы
|5 327
|4ч 55м (⇵1)
|18.03.2021
|из 🇧🇷Манауса
|5 424
|10ч 50м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇧🇷Порту-Велью
|5 703
|33ч 10м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇧🇷Аракажу
|5 726
|10ч 15м (⇵2)
|25.03.2021
|из 🇧🇷Лондрины
|5 787
|12ч 20м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇧🇷Макапы
|5 822
|17ч 50м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇧🇷Масейо
|5 945
|3ч 20м (⇵1)
|26.02.2021
|из 🇧🇷Кашиаса-ду-Сула
|5 963
|12ч 30м (⇵1)
|16.12.2020
|из 🇧🇷Шапеко
|6 335
|11ч 10м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇧🇷Сантарена
|6 553
|17ч 45м (⇵2)
|20.01.2021
|из 🇧🇷Куябы
|6 911
|22ч 35м (⇵1)
|20.02.2021
|из 🇧🇷Сан-Жозе-ду-Риу-Прету
|7 204
|6ч 30м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇧🇷Рибейрана-Прету
|7 638
|25ч 50м (⇵2)
|24.12.2020
|из 🇧🇷Витории-ды-Конкисты
|8 001
|9ч 20м (⇵1)
|09.12.2020
|из 🇧🇷Кампу-Гранди
|8 136
|27ч (⇵1)
|22.01.2021
|из 🇧🇷Палмаса
|8 230
|15ч 40м (⇵2)
|17.11.2020
|из 🇧🇷Боы-Висты
|8 822
|29ч 10м (⇵2)
|23.12.2020
|из 🇧🇷Навегантиса
|10 052
|13ч 10м (⇵2)
|20.01.2021
|из 🇧🇷Фоса-ду-Игуасу
|10 361
|18ч 50м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇧🇷Кампины-Гранди
|10 684
|18ч 30м (⇵2)
|19.12.2020
|из 🇧🇷Маринги
|10 793
|12ч 10м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇧🇷Президенти-Пруденти
|11 404
|26ч 50м (⇵2)
|28.01.2021
|из 🇧🇷Риу-Бранку
|12 094
|18ч 30м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇧🇷Петролины
|12 185
|13ч 45м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇧🇷Каскавела
|12 939
|19ч (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇧🇷Рондонополиса
|13 581
|20ч 40м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇬🇧Лондона
|13 913
|24ч 30м (⇵2)
|07.01.2021
|из 🇧🇷Алтамиры
|15 043
|17ч 35м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇨🇻Сала
|16 286
|10ч 10м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|18 303
|19ч 50м (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇮🇹Милана
|22 724
|36ч 45м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|23 958
|17ч 30м (⇵1)
|01.05.2021
|из 🇳🇱Амстердама
|24 473
|31ч 20м (⇵2)
|20.01.2021
|из 🇪🇸Мадрида
|24 539
|33ч (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇨🇴Боготы
|24 784
|46ч 25м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|25 147
|21ч 50м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|26 390
|34ч 20м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|27 570
|43ч 30м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|27 729
|38ч 5м (⇵2)
|20.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|30 008
|39ч 10м (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|30 852
|25ч 25м (⇵2)
|28.12.2020
|из 🇺🇸Бостона
|31 330
|38ч 55м (⇵2)
|29.12.2020
|из 🇲🇦Марракеша
|31 796
|58ч 40м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇺🇸Атланты
|32 088
|35ч 55м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|32 093
|30ч 5м (⇵2)
|29.12.2020
|из 🇮🇹Вероны
|33 167
|58ч 5м (⇵2)
|20.09.2021
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|40 171
|43ч 45м (⇵2)
|29.12.2020
|из Абиджана
|56 298
|24ч 25м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇷🇸Белграда
|56 422
|43ч 55м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇦🇫Кабула
|66 938
|52ч 25м (⇵2)
|29.12.2020
|из 🇿🇦Мбомбелы
|144 350
|31ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Форталезы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Форталезы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Белен, Белу-Оризонти, Лиссабон, Манаус и Навегантис
- 05.12.202008.12.2020
- 07.02.202108.05.2021
- 24.10.202028.10.2020
- 20.04.202120.05.2021
- 14.05.202117.05.2021
- 18.11.202019.11.2020
- 06.11.202011.11.2020
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