Аргентино-бразильский трип: индивидуальный мини-тур к водопадам Игуасу
Прокатиться на экопоезде, ощутить мощь природы у Глотки Дьявола и посетить танцевальное шоу
Начало: Аэропорт Фос-ду-Игуасу, 8:00
17 мар в 08:00
20 мар в 08:00
$1801 за всё до 6 чел.
Выходные у подножия Игуасу: все секреты тропиков только для вас
Полюбоваться каскадом из 275 водопадов, рассмотреть райских птиц и посетить буддийский храм
Начало: Аэропорт/ваш отель в Фос-ду-Игуасу, 8:00
17 мар в 08:00
20 мар в 08:00
$772 за человека
Удивительная природа Бразилии, Аргентины и Парагвая: индивидуальный тур к водопадам Игуасу
Посетить три страны, прокатиться на экопоезде и увидеть плотину Итайпу
Начало: Аэропорт Фос-ду-Игуасу, 8:00
17 мар в 08:00
18 мар в 08:00
$2224 за всё до 2 чел.
