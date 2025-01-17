скидка
10%
3 дня
Магия бушующей природы: индивидуальный тур к водопадам Игуасу
Осмотреть водопады из Бразилии, покататься на катамаране и съездить на шопинг в Парагвай
Начало: Аэропорт/ваш отель в Фос-ду-Игуасу, 8:00
28 фев в 08:00
6 мар в 08:00
800$720 за человека
2 дня
Аргентино-бразильский экспресс-трип: индивидуальное путешествие в водопадам Игуасу
Прокатиться на экопоезде и ощутить мощь природы на Глотке Дьявола
Начало: Аэропорт Фос-ду-Игуасу, 8:00
28 фев в 08:00
2 мар в 08:00
$1535 за всё до 6 чел.
3 дня
Удивительная природа Бразилии и Аргентины: тур к водопадам Игуасу
Прогуляться на катамаране, заглянуть в буддийский храм и увидеть плотину Итайпу
Начало: Аэропорт Фос-ду-Игуасу, 8:00
26 фев в 08:00
1 мар в 08:00
$2065 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгений17 января 2025Спасибо большое за организацию, нам всё очень понравилось, всё просто супер - масса эмоций!
- ММарина12 декабря 2024Валерия, мы получили массу положительных эмоций! Спасибо огромное вам за помощь 👍🏻
Ответы на вопросы от путешественников по Фосу-ду-Игуасу в категории «В феврале»
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Сколько стоит тур в Фосе-ду-Игуасу в феврале 2025
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