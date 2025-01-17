Магия бушующей природы: индивидуальный тур к водопадам Игуасу
Осмотреть водопады из Бразилии, покататься на катамаране и съездить на шопинг в Парагвай
Начало: Аэропорт/ваш отель в Фос-ду-Игуасу, 8:00
4 апр в 08:00
11 апр в 08:00
$800 за человека
Выходные у подножия Игуасу: все секреты тропиков только для вас
Полюбоваться каскадом из 275 водопадов, рассмотреть райских птиц и посетить буддийский храм
Начало: Аэропорт/ваш отель в Фос-ду-Игуасу, 8:00
5 апр в 08:00
12 апр в 08:00
$640 за человека
Удивительная природа Бразилии и Аргентины: тур к водопадам Игуасу
Прогуляться на катамаране, заглянуть в буддийский храм и увидеть плотину Итайпу
Начало: Аэропорт Фос-ду-Игуасу, 8:00
31 мар в 08:00
3 апр в 08:00
$2065 за всё до 2 чел.
Аргентино-бразильский трип: индивидуальный мини-тур к водопадам Игуасу
Прокатиться на экопоезде, ощутить мощь природы у Глотки Дьявола и посетить танцевальное шоу
Начало: Аэропорт Фос-ду-Игуасу, 8:00
30 мар в 08:00
2 апр в 08:00
$1535 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгений17 января 2025Спасибо большое за организацию, нам всё очень понравилось, всё просто супер - масса эмоций!
- ММарина12 декабря 2024Валерия, мы получили массу положительных эмоций! Спасибо огромное вам за помощь 👍🏻
- ММарат12 декабря 2024Спасибо большое за организацию тура! Всё было супер комфортно. Семье очень понравилось, столько положительных впечатлений!
Ответы на вопросы от путешественников по Фосу-ду-Игуасу в категории «В ноябре»
Самые популярные туры этой рубрики в Фосе-ду-Игуасу
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Сколько стоит тур в Фосе-ду-Игуасу в марте 2025
Сейчас в Фосе-ду-Игуасу в категории "В ноябре" можно забронировать 4 тура от 640 до 2065. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Фосе-ду-Игуасу (Бразилия 🇧🇷) – у нас можно купить 4 тура на 2025 год по теме «В ноябре», 3 ⭐ отзыва, цены от $640. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бразилии. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май