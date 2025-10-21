Выходные у подножия Игуасу: все секреты тропиков только для вас
Полюбоваться каскадом из 275 водопадов, рассмотреть райских птиц и посетить буддийский храм
Начало: Аэропорт/ваш отель в Фос-ду-Игуасу, 8:00
21 окт в 08:00
23 окт в 08:00
$742 за человека
Удивительная природа Бразилии, Аргентины и Парагвая: индивидуальный тур к водопадам Игуасу
Посетить три страны, прокатиться на экопоезде и увидеть плотину Итайпу
Начало: Аэропорт Фос-ду-Игуасу, 8:00
21 окт в 08:00
25 окт в 08:00
$2190 за всё до 2 чел.
Аргентино-бразильский трип: индивидуальный мини-тур к водопадам Игуасу
Прокатиться на экопоезде, ощутить мощь природы у Глотки Дьявола и посетить танцевальное шоу
Начало: Аэропорт Фос-ду-Игуасу, 8:00
20 окт в 08:00
23 окт в 08:00
$1790 за всё до 6 чел.
