Полезная информация о Гуарапари
Что нужно знать о Гуарапари: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Гуарапари
16:1921
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Гуарапари
|По-английски
|Guarapari
|Население города
|100 925 чел.
|Аэропорт
|Guarapari GUZ (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|5 м. от уровня моря