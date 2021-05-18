Всё о Гуаратингете

Полезная информация о Гуаратингете

Что нужно знать о Гуаратингете: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Гуаратингете
14:3446
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаГуаратингета
По-английскиGuaratingueta
Население города105 880 чел.
АэропортGuaratingueta GUJ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота545 м. от уровня моря

Где находится Гуаратингета на карте