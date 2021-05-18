Всё о Кампина-Гранде-ду-Суле

Полезная информация о Кампина-Гранде-ду-Суле

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Местное время в Кампина-Гранде-ду-Суле
19:4609
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаКампина-Гранде-ду-Сул
По-английскиCampina Grande do Sul
Население города31 112 чел.
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота885 м. от уровня моря

Где находится Кампина-Гранде-ду-Сул на карте