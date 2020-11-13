Летим в Кампину-Гранди

Как добраться до Кампины-Гранди на самолёте

В Кампине-Гранди 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Joao Suassuna Airport» вам не избежать

Список аэропортов Кампины-Гранди

  1. Кампина-Гранди CPV
    Joao Suassuna Airport

Самые дешёвые билеты в Кампину-Гранди из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
13.11.2020из 🇧🇷Салвадора2 3423ч 55м (⇵1)
15.12.2020из 🇧🇷Рио-де-Жанейро4 31119ч 45м (⇵2)
20.11.2020из 🇧🇷Сан-Паулу4 7187ч 25м (⇵2)
01.12.2020из 🇧🇷Гоянии6 66911ч 45м (⇵2)
16.10.2020из 🇧🇷Натала7 63222ч 50м (⇵2)
20.10.2020из 🇧🇷Бразилиа8 67510ч (⇵2)
22.10.2020из 🇧🇷Уберландии10 10028ч 25м (⇵2)
17.12.2020из 🇧🇷Витории12 43021ч 50м (⇵2)
20.12.2020из 🇧🇷Маринги14 88317ч 20м (⇵2)
20.12.2020из 🇧🇷Белена15 52712ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кампины-Гранди, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бразилиа, Куритиба, Сан-Паулу, Терезина и Уберландия

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