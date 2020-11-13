Как добраться до Кампины-Гранди на самолёте
В Кампине-Гранди 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Joao Suassuna Airport» вам не избежать
Список аэропортов Кампины-Гранди
- Кампина-Гранди CPVJoao Suassuna Airport
Самые дешёвые билеты в Кампину-Гранди из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|13.11.2020
|из 🇧🇷Салвадора
|2 342
|3ч 55м (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇧🇷Рио-де-Жанейро
|4 311
|19ч 45м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇧🇷Сан-Паулу
|4 718
|7ч 25м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇧🇷Гоянии
|6 669
|11ч 45м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇧🇷Натала
|7 632
|22ч 50м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇧🇷Бразилиа
|8 675
|10ч (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇧🇷Уберландии
|10 100
|28ч 25м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇧🇷Витории
|12 430
|21ч 50м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇧🇷Маринги
|14 883
|17ч 20м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇧🇷Белена
|15 527
|12ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Кампины-Гранди
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кампины-Гранди, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бразилиа, Куритиба, Сан-Паулу, Терезина и Уберландия
- 05.11.202010.11.2020
- 28.12.202012.01.2021
- 01.11.202009.11.2020
- 18.12.202004.01.2021
- 28.12.202015.01.2021
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону