Как добраться до Караджаса на самолёте
В Караджасе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Carajas Airport» вам не избежать
Список аэропортов Караджаса
- Караджас CKSCarajas Airport
Самые дешёвые билеты в Караджас из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|17.11.2020
|из 🇧🇷Белена
|2 228
|17ч 20м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇧🇷Сан-Паулу
|9 910
|24ч 50м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇧🇷Белу-Оризонти
|15 302
|19ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Караджаса
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Караджаса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Белу-Оризонти, Гояния, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу
- 21.10.202026.10.2020
- 04.03.202108.03.2021
- 31.12.202006.01.2021
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