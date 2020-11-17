Как добраться до Караджаса на самолёте

В Караджасе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Carajas Airport» вам не избежать

Список аэропортов Караджаса

Караджас CKS Carajas Airport

Самые дешёвые билеты в Караджас из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇧🇷 Белена 2 228 17ч 20м (⇵1) из 🇧🇷 Сан-Паулу 9 910 24ч 50м (⇵1) из 🇧🇷 Белу-Оризонти 15 302 19ч 35м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Самые популярные направления из Караджаса

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Караджаса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Белу-Оризонти, Гояния, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Караджаса