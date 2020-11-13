Как добраться до Кашиаса-ду-Сула на самолёте
В Кашиасе-ду-Суле 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Hugo Cantergiani Regional Airport» вам не избежать
Список аэропортов Кашиаса-ду-Сула
- Каксиас-Ду-Сул CXJHugo Cantergiani Regional Airport
Самые дешёвые билеты в Кашиас-ду-Сул из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|13.11.2020
|из 🇧🇷Маринги
|4 072
|3ч 45м (⇵1)
|20.04.2021
|из 🇧🇷Фоса-ду-Игуасу
|5 794
|22ч 30м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇧🇷Салвадора
|6 301
|16ч 15м (⇵1)
|02.05.2021
|из 🇧🇷Натала
|6 677
|15ч 10м (⇵2)
|20.01.2021
|из 🇧🇷Белу-Оризонти
|9 408
|14ч 30м (⇵1)
|24.12.2020
|из 🇧🇷Жоинвили
|9 513
|14ч 30м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇧🇷Терезины
|9 617
|16ч 20м (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇧🇷Манауса
|9 871
|17ч 45м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇧🇷Витории
|10 370
|15ч (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇧🇷Ресифи
|15 833
|6ч 15м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|48 439
|45ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Кашиаса-ду-Сула
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кашиаса-ду-Сула, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Флорианополис, Натал, Рио-де-Жанейро и Салвадор
- 30.12.202004.01.2021
- 01.09.202103.09.2021
- 18.11.202025.11.2020
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