Полезная информация о Кашуэйру-ди-Итапемирине

Что нужно знать о Кашуэйру-ди-Итапемирине: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится