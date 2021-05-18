Всё о Консельейру-Лафаети

Полезная информация о Консельейру-Лафаети

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Местное время в Консельейру-Лафаети
19:4901
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаКонсельейру-Лафаети
По-английскиConselheiro Lafaiete
Население города111 596 чел.
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота998 м. от уровня моря

Где находится Консельейру-Лафаети на карте