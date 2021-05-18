Полезная информация о Консельейру-Лафаети
Что нужно знать о Консельейру-Лафаети: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Консельейру-Лафаети
19:4901
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Консельейру-Лафаети
|По-английски
|Conselheiro Lafaiete
|Население города
|111 596 чел.
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|998 м. от уровня моря