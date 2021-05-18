Всё о Куритибе

Полезная информация о Куритибе

Что нужно знать о Куритибе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Куритибе
19:5013
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаКуритиба
По-английскиCuritiba
Столица регионаКуритиба является столицей региона
Население города1 718 421 чел.
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота924 м. от уровня моря

Где находится Куритиба на карте