Как добраться до Палмаса на самолёте
В Палмасе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Palmas Airport» вам не избежать
Список аэропортов Палмаса
- Пальмас PMWPalmas Airport
Самые дешёвые билеты в Палмас из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|08.11.2020
|из 🇧🇷Витории
|4 019
|11ч 20м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇧🇷Гоянии
|4 278
|5ч 45м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇧🇷Куритибы
|4 393
|23ч (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇧🇷Белу-Оризонти
|4 797
|22ч 50м (⇵1)
|17.12.2020
|из 🇧🇷Сан-Паулу
|5 082
|2ч 20м
|13.11.2020
|из 🇧🇷Сан-Луиса
|5 922
|17ч 15м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇧🇷Рио-де-Жанейро
|6 631
|4ч 45м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇧🇷Порту-Алегри
|7 010
|6ч (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇧🇷Бразилиа
|7 020
|29ч 30м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇧🇷Порту-Велью
|7 109
|10ч 5м (⇵2)
|21.05.2021
|из 🇧🇷Ресифи
|8 081
|11ч 25м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇧🇷Риу-Бранку
|8 094
|18ч 5м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇧🇷Уберландии
|8 737
|3ч 55м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇧🇷Фоса-ду-Игуасу
|8 889
|12ч 5м (⇵1)
|30.12.2020
|из 🇧🇷Натала
|9 559
|5ч 20м (⇵1)
|29.01.2021
|из 🇧🇷Жуана-Песоы
|11 362
|9ч 35м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇧🇷Манауса
|11 455
|21ч 50м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇧🇷Жуазейру-ду-Норти
|12 409
|18ч 20м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇧🇷Витории-ды-Конкисты
|14 548
|16ч 45м (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|41 169
|37ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Палмаса
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Палмаса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Белу-Оризонти, Бразилиа, Куритиба, Гояния и Масейо
- 16.11.202024.11.2020
- 23.10.202012.11.2020
- 27.10.202015.11.2020
- 24.12.202029.12.2020
- 04.11.202011.11.2020
- 15.11.202020.11.2020
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