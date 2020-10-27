Как добраться до Пасу-Фунду на самолёте
В Пасу-Фунду 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Passo Fundo Airport» вам не избежать
Список аэропортов Пасу-Фунду
- Пасу-Фунду PFBPasso Fundo Airport
Самые дешёвые билеты в Пасу-Фунду из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|27.10.2020
|из 🇧🇷Белена
|8 444
|13ч 20м (⇵2)
|08.12.2020
|из 🇧🇷Витории-ды-Конкисты
|9 135
|24ч 10м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇧🇷Куябы
|14 174
|12ч 20м (⇵2)
|21.01.2021
|из 🇧🇷Боы-Висты
|16 025
|13ч 50м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇧🇷Гоянии
|21 981
|7ч 50м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇧🇷Форталезы
|27 718
|13ч 35м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇧🇷Навегантиса
|30 967
|12ч (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Пасу-Фунду
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Пасу-Фунду, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Боа-Виста, Форталеза, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и Токио
- 14.01.202122.01.2021
- 18.12.202010.01.2021
- 14.05.202117.05.2021
- 14.01.202130.01.2021
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