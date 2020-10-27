Летим в Пасу-Фунду

Как добраться до Пасу-Фунду на самолёте

В Пасу-Фунду 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Passo Fundo Airport» вам не избежать

Список аэропортов Пасу-Фунду

  1. Пасу-Фунду PFB
    Passo Fundo Airport

Самые дешёвые билеты в Пасу-Фунду из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
27.10.2020из 🇧🇷Белена8 44413ч 20м (⇵2)
08.12.2020из 🇧🇷Витории-ды-Конкисты9 13524ч 10м (⇵2)
17.10.2020из 🇧🇷Куябы14 17412ч 20м (⇵2)
21.01.2021из 🇧🇷Боы-Висты16 02513ч 50м (⇵2)
13.10.2020из 🇧🇷Гоянии21 9817ч 50м (⇵1)
13.10.2020из 🇧🇷Форталезы27 71813ч 35м (⇵2)
13.10.2020из 🇧🇷Навегантиса30 96712ч (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Пасу-Фунду, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Боа-Виста, Форталеза, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и Токио

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