Как добраться до Петролины на самолёте
В Петролине 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Petrolina International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Петролины
- Петролина Интернэшинл PNZPetrolina International Airport
Самые дешёвые билеты в Петролину из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|19.11.2020
|из 🇧🇷Сан-Паулу
|3 082
|2ч 35м
|27.11.2020
|из 🇧🇷Бразилиа
|5 681
|17ч 15м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇧🇷Рио-де-Жанейро
|6 122
|15ч (⇵1)
|04.01.2021
|из 🇧🇷Ресифи
|6 987
|1ч 20м
|01.12.2020
|из 🇧🇷Гоянии
|8 377
|5ч 50м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇧🇷Манауса
|10 262
|16ч 55м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇧🇷Фоса-ду-Игуасу
|10 339
|15ч 5м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇧🇷Витории
|11 048
|15ч 40м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇧🇷Жоинвили
|11 646
|10ч 30м (⇵1)
|25.12.2020
|из 🇧🇷Палмаса
|12 562
|20ч 55м (⇵2)
|26.12.2020
|из 🇧🇷Рибейрана-Прету
|15 241
|28ч 25м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇧🇷Натала
|16 380
|22ч 35м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇧🇷Форталезы
|18 844
|10ч 5м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇧🇷Жуазейру-ду-Норти
|19 806
|12ч (⇵1)
|01.02.2021
|из 🇳🇱Амстердама
|29 241
|35ч 55м (⇵2)
|19.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|41 160
|38ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Петролины
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Петролины, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Белен, Куритиба, Натал, Ресифи и Сан-Паулу
- 08.07.202121.07.2021
- 21.11.202023.11.2020
- 16.10.202021.10.2020
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