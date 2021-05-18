Всё о Позу-Алегри

Полезная информация о Позу-Алегри

Что нужно знать о Позу-Алегри: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Позу-Алегри
16:2038
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаПозу-Алегри
По-английскиPouso Alegre
Население города115 201 чел.
АэропортPouso Alegre PPY (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота838 м. от уровня моря

Где находится Позу-Алегри на карте