Экскурсии на 1 день в Рио-де-Жанейро

Найдено 6 экскурсий в категории «На весь день» в Рио-де-Жанейро на русском языке, цены от €135. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самые красочные места Рио за полдня
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Самые красочные места Рио за полдня
В Рио множество красивых панорамных площадок, выбраны семь самых-самых! Поднимитесь на крепость Дуке-ди-Кашиас, увидите статую Христа и гору Сахарная голова
Начало: В районе Леме
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
135 за всё до 3 чел.
Неизведанный Рио: дикие пляжи и природные красоты
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Неизведанный Рио: дикие пляжи и природные красоты
Индивидуальная экскурсия по западному Рио-де-Жанейро: дикие пляжи, природные красоты и лучшие виды на побережье
Начало: У вашего отеля или по договоренности
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
225 за всё до 3 чел.
Нитерой: не только лучший вид на Рио
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Нитерой: не только лучший вид на Рио
Путешествие в Нитерой - это уникальная возможность увидеть футуристическую архитектуру, исторические крепости и насладиться лучшими видами на Рио-де-Жанейро
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
от 200 за всё до 4 чел.
Педра-ду-Телеграфо: оптический обман, который взрывает соцсети
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Педра-ду-Телеграфо: оптический обман, который взрывает соцсети
Гора Педра-ду-Телеграфо в Рио-де-Жанейро привлекает туристов со всего мира. Подъём займёт 40-50 минут, а на вершине вас ждёт знаменитая скала для эффектных фото
Начало: Копакабана, СТ.М. Cardeal Alcoverde
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
145 за всё до 3 чел.
Рио-де-Жанейро по следам сериала «Клон»
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Рио-де-Жанейро по следам сериала «Клон»
Мурилу Бенисиу, Джованна Антонелли, Вера Фишер… Уже слышите ту самую музыку? Экскурсия для поклонников сериала «Клон» по местам съёмок в Рио-де-Жанейро
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
235 за всё до 3 чел.
Гора Коштау: лёгкий треккинг с фантастическими видами
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Гора Коштау: лёгкий треккинг с фантастическими видами
Гора Коштау - это не только лёгкий треккинг, но и возможность насладиться потрясающими видами на Рио и Атлантический океан. Завершите день на пляже Итакоатиара
Начало: На Barcas Praça XV
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
135 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    15 апреля 2024
    Педра-ду-Телеграфо: оптический обман, который взрывает соцсети
    Отличный гид, нам все понравилось!
  • А
    Александр
    23 февраля 2024
    Самые красочные места Рио за полдня
    Безупречно, супер, Гуд; по-другому и не скажешь! Нина огромное вам спасибо! На сколько все понравилось, что очень хочется вернуться к вам и узнать о Бразилии на много больше!) Советую всем! Thanks so much for the best guide! I recommend her everybody
    Безупречно, супер, Гуд; по-другому и не скажешь!Безупречно, супер, Гуд; по-другому и не скажешь!Безупречно, супер, Гуд; по-другому и не скажешь!Безупречно, супер, Гуд; по-другому и не скажешь!Безупречно, супер, Гуд; по-другому и не скажешь!
  • R
    Ruslana
    14 декабря 2023
    Нитерой: не только лучший вид на Рио
    Шикарная экскурсия с замечательным гидом Таней! Провели незабываемый день! Таня позитивная, душевная женщина, хорошо знающая историю Рио и окрестности. Мы очень рады, что выбрали именно ее. Спасибо большое. Всем очень рекомендую.
  • I
    Irina
    2 мая 2023
    Нитерой: не только лучший вид на Рио
    Большое спасибо Артуру за экскурсию. Вы отличный рассказчик. Спасибо доставленное удовольствие. Ирина и Влад
  • Г
    Гурбан
    19 февраля 2023
    Неизведанный Рио: дикие пляжи и природные красоты
    Гид очень хорошая девушка с отличным знанием материала. - не очень повезло с погодой, это не проблема гида, океан был мутноват,
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    но в целом мы довольны, просто могло быть и лучше. - уточняйте по требованиям к одежде. В тур входит интересный трэкинг в гору с отличным видом, который не доставит удовольствия без наличия правильной обуви (не скользящие кроссовки). - в тур входит купание на отличном живописном пляже не забудьте захватить полотенца. Зонт и стулья купите на месте.

  • и
    иосиф
    1 января 2023
    Нитерой: не только лучший вид на Рио
    Артур не просто прекрасный гид, рассказчик и образованный человек. У нас сложилось впечатление, что мы приехали в гости к своим
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    близким родственникам, столько теплоты и обходительности, помощи по всем вопросам, которые у нас возникали в процессе подготовки к путешествию и непосредственно во время нее. Сама экскурсия замечательная и очень грамотно выстроена. Выражаю огромную благодарность и настоятельно рекомендую! Очень надеюсь, еще не раз воспользоваться услугами Артура в своих путешествиях в Латинскую Америку и Бразилию в частности!

  • S
    Sergej
    21 декабря 2020
    Неизведанный Рио: дикие пляжи и природные красоты
    Мы провели прекрасный день с Александрой и ее мужем, увидев множество спрятанных от туристов мест, взобравшись на гору, сделав кучу
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    классных фото, пообедав в прекрасном рыбном ресторане, где собираются исключительно местные жители (и это всегда только его достоинство) и даже отведав местных домашних сладостей. Александра не только показала нам неизведанный Рио, но и помогла решить пару вопросов, снабдив полной информацией. Только самые лучшие воспоминания и рекомендации!

  • С
    Светлана
    1 марта 2020
    Неизведанный Рио: дикие пляжи и природные красоты
    Александра, спасибо большое за интересную экскурсию в неизведанные прекрасные уголки Рио! Увидели очень красивые удивительные места и интересные не туристические маршруты. Сами мы бы там точно не побывали. Светлана и Андрей

Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «На весь день»

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  1. Самые красочные места Рио за полдня
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рио-де-Жанейро в июне 2024
Сейчас в Рио-де-Жанейро в категории "На весь день" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 135 до 235. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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