1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Самые красочные места Рио за полдня
В Рио множество красивых панорамных площадок, выбраны семь самых-самых! Поднимитесь на крепость Дуке-ди-Кашиас, увидите статую Христа и гору Сахарная голова
Начало: В районе Леме
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Неизведанный Рио: дикие пляжи и природные красоты
Индивидуальная экскурсия по западному Рио-де-Жанейро: дикие пляжи, природные красоты и лучшие виды на побережье
Начало: У вашего отеля или по договоренности
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€225 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Нитерой: не только лучший вид на Рио
Путешествие в Нитерой - это уникальная возможность увидеть футуристическую архитектуру, исторические крепости и насладиться лучшими видами на Рио-де-Жанейро
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
от €200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Педра-ду-Телеграфо: оптический обман, который взрывает соцсети
Гора Педра-ду-Телеграфо в Рио-де-Жанейро привлекает туристов со всего мира. Подъём займёт 40-50 минут, а на вершине вас ждёт знаменитая скала для эффектных фото
Начало: Копакабана, СТ.М. Cardeal Alcoverde
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
€145 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Рио-де-Жанейро по следам сериала «Клон»
Мурилу Бенисиу, Джованна Антонелли, Вера Фишер… Уже слышите ту самую музыку? Экскурсия для поклонников сериала «Клон» по местам съёмок в Рио-де-Жанейро
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€235 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гора Коштау: лёгкий треккинг с фантастическими видами
Гора Коштау - это не только лёгкий треккинг, но и возможность насладиться потрясающими видами на Рио и Атлантический океан. Завершите день на пляже Итакоатиара
Начало: На Barcas Praça XV
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€135 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана15 апреля 2024Отличный гид, нам все понравилось!
- ААлександр23 февраля 2024Безупречно, супер, Гуд; по-другому и не скажешь! Нина огромное вам спасибо! На сколько все понравилось, что очень хочется вернуться к вам и узнать о Бразилии на много больше!) Советую всем! Thanks so much for the best guide! I recommend her everybody
- RRuslana14 декабря 2023Шикарная экскурсия с замечательным гидом Таней! Провели незабываемый день! Таня позитивная, душевная женщина, хорошо знающая историю Рио и окрестности. Мы очень рады, что выбрали именно ее. Спасибо большое. Всем очень рекомендую.
- IIrina2 мая 2023Большое спасибо Артуру за экскурсию. Вы отличный рассказчик. Спасибо доставленное удовольствие. Ирина и Влад
- ГГурбан19 февраля 2023Гид очень хорошая девушка с отличным знанием материала. - не очень повезло с погодой, это не проблема гида, океан был мутноват,
- ииосиф1 января 2023Артур не просто прекрасный гид, рассказчик и образованный человек. У нас сложилось впечатление, что мы приехали в гости к своим
- SSergej21 декабря 2020Мы провели прекрасный день с Александрой и ее мужем, увидев множество спрятанных от туристов мест, взобравшись на гору, сделав кучу
- ССветлана1 марта 2020Александра, спасибо большое за интересную экскурсию в неизведанные прекрасные уголки Рио! Увидели очень красивые удивительные места и интересные не туристические маршруты. Сами мы бы там точно не побывали. Светлана и Андрей
Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Рио-де-Жанейро в июне 2024
Сейчас в Рио-де-Жанейро в категории "На весь день" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 135 до 235. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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