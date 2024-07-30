4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Ваш идеальный день в Рио: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Рио-де-Жанейро: выбирайте между центральной зоной с архитектурными памятниками и хайкингом или Южной зоной с природой и пляжами
8 авг в 11:00
9 авг в 11:00
€90 за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
The Maze Rio: арт-галерея мозаики под открытым небом
Посетите уникальную арт-галерею The Maze Rio в фавеле Таварез Бастос. Узнайте историю создания и насладитесь видами Рио-де-Жанейро
7 авг в 12:00
8 авг в 12:00
€100 за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Лёгкий хайкинг на вершину горы Педра-Бонита в Рио-де-Жанейро
Прогулка по национальному парку Тижука: поднимитесь на Педра-Бонита и полюбуйтесь видами Рио с высоты 700 метров
Начало: В районе São Conrado
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
€105 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББотагоз30 июля 2024Замечательная экскурсия. Андрей рассказал много интересных фактов и историй из жизни Рио. Помог с обменом денег и покупкой сувениров. По
Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «По крышам»
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Сколько стоит экскурсия по Рио-де-Жанейро в августе 2024
Сейчас в Рио-де-Жанейро в категории "По крышам" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 105. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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