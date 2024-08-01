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не экскурсионной. Но наш гид Оксана" договорилась" даже с погодой и действительно вдруг выглянуло солнце и открылось настоящее бразильское небо и экскурсия превратилась в настоящее чудо. Все было четко организовано. Оксана даже организовала нам приоритетный без очереди подъем на Корковадо. Опекала нас. А уж информация, которую она нам рассказывала в своей эмоциональной манере, была очень интересной и познавательной. Она открыла нам старый город Рио, его улочки и площади. С Оксаной очень легко общаться, она с удовольствием отвечает на ваши вопросы и старается помочь в решении ваших проблем,в частности она дала советы по поиску некоторых сувениров. Экскурсия, которую провела Оксана подарила нам незабываемые впечатления. Большое спасибо!