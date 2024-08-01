Все – экскурсии в Рио-де-Жанейро

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Рио-де-Жанейро на русском языке, цены от €63. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
К символу Рио через леса и фавелы
На машине
62 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
К символу Рио через леса и фавелы: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия к статуе Христа-Искупителя через лес Тижука, Санта-Терезу и пляжи Рио. Откройте для себя скрытые уголки города
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от 175 за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Рио
На машине
71 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Знакомьтесь, Рио: Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Рио-де-Жанейро: статуя Христа, богемный район Санта-Тереза, лес Тижука и освежающий водопад Духов ждут вас
6 авг в 09:30
7 авг в 09:30
170 за всё до 2 чел.
Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
Пешая
35 отзывов
3 часа
Индивидуальная
Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
Прогулка по центру Рио-де-Жанейро: Лапа, лестница Селарона, религиозные памятники, Императорский дворец, музеи и уличный арт
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
63 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роберт
    1 августа 2024
    К символу Рио через леса и фавелы
    Большое спасибо за проведенную экскурсию по Рио- де-Жанейро. Поездка по основным достопримечательностям города прошла замечательно, наш гид Артур профессионально и тактично провел экскурсию для нашей семьи с двумя маленькими детьми. Для нас поездка прошла отлично, время пролетело незаметно. Спасибо!
  • Я
    Яна
    13 июля 2024
    Знакомьтесь, Рио
    Все супер! Организаторы и гид учли все пожелания! Из-за форс-мажора с отменой рейса экскурсия без проблем была перенесена на день.
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    За короткое время успели посмотреть все, что я хотела. Гид прислушивалась ко всем пожеланиям и корректировала маршрут в зависимости от запроса. Водителю отдельное спасибо, очень весёлый и доброжелательный бразилец! Спасибо огромное 🥰

  • Л
    Лев
    12 июля 2024
    Знакомьтесь, Рио
    Этой экскурсии мы очень ждали. И вот прилетев в Рио столкнулись с тем, что погода перед началом тура была абсолютно
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    не экскурсионной. Но наш гид Оксана" договорилась" даже с погодой и действительно вдруг выглянуло солнце и открылось настоящее бразильское небо и экскурсия превратилась в настоящее чудо. Все было четко организовано. Оксана даже организовала нам приоритетный без очереди подъем на Корковадо. Опекала нас. А уж информация, которую она нам рассказывала в своей эмоциональной манере, была очень интересной и познавательной. Она открыла нам старый город Рио, его улочки и площади. С Оксаной очень легко общаться, она с удовольствием отвечает на ваши вопросы и старается помочь в решении ваших проблем,в частности она дала советы по поиску некоторых сувениров. Экскурсия, которую провела Оксана подарила нам незабываемые впечатления. Большое спасибо!

  • Л
    Лев
    12 июля 2024
    Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
    Благодаря нашему гиду Оксане мы поняли,что Рио это не только пляжи, а большой красивый город с прекрасными площадями, разными архитекурными
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    стилями и неповторимой атмосферой. Оксана так интересно и эмоционально вела нашу экскусию,так подробно обо всем рассказывала, что мы по-настощему почувствовали город. И к тому же Оксана,учитывая наши некоторые пожелания, помогла нам посмотреть те места, которых не было на маршруте. Большое спасибо за такую прекрасную экскурсию

  • П
    Полина
    6 июля 2024
    Знакомьтесь, Рио
    Спасибо Оксане за замечательно проведенное время! Узнали много интересного, увидели много красивых мест и полюбили Рио!
  • А
    Анна
    20 июня 2024
    К символу Рио через леса и фавелы
    Спасибо огромное Артуру и Саше за отличную экскурсию! Саша такая милая и приятная девушка, очень живо, ненавязчиво и интересно доносит информацию.
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    Дала много дельных советов- куда сходить, где поесть и т. д. Однозначно рекомендуем! Рио великолепен! Очередей не было нигде (не сезон), все, что могли увидеть за свое короткое путешествие, увидели. Хочется вернуться…

  • В
    Владимир
    26 апреля 2024
    К символу Рио через леса и фавелы
    Мы очень рады, что нам посчастливилось найти Артура в качестве гида в Рио. Он помог нам увидеть этот город с
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    разных сторон и восхититься им. Очень образованный и знающий всё-всё о Бразилии гид, которого мы рекомендуем другим путешественникам. С Артуром вы не только будете чувствовать себя в безопасности, но так же сможете окунуться в совершенно новый для вас мир и узнать много интересных вещей. Он обратит ваше внимание на самые мелкие детали, которые остаются незамеченными, но очень сильно дополняют картину города и окрестностей. Так же, Артур порекомендовал нам место, где можно увидеть обаятельных обезьян, которыми известна эта страна.

    Мы очень рады, что нам посчастливилось найти Артура в качестве гида в Рио. Он помог намМы очень рады, что нам посчастливилось найти Артура в качестве гида в Рио. Он помог нам
  • Е
    Елена
    22 апреля 2024
    Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
    Все отлично, экскурсовод Оксана просто бесподобна. Спасибо ей за отличную экскурсию
  • А
    Александр
    27 марта 2024
    Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
    Огромное спасибо за незабываемую экскурсию по Рио. Без неё знакомство с городом было бы неполноценным. Слава знает город как свои 5 пальцев, провел нас по самым интересным достопримечательностям и просто по колоритным местам. Однозначно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Все»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рио-де-Жанейро в августе 2024
Сейчас в Рио-де-Жанейро в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 63 до 175. Туристы уже оставили гидам 168 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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