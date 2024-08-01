4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
К символу Рио через леса и фавелы: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия к статуе Христа-Искупителя через лес Тижука, Санта-Терезу и пляжи Рио. Откройте для себя скрытые уголки города
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от €175 за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Знакомьтесь, Рио: Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Рио-де-Жанейро: статуя Христа, богемный район Санта-Тереза, лес Тижука и освежающий водопад Духов ждут вас
6 авг в 09:30
7 авг в 09:30
€170 за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
Прогулка по центру Рио-де-Жанейро: Лапа, лестница Селарона, религиозные памятники, Императорский дворец, музеи и уличный арт
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
€63 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРоберт1 августа 2024Большое спасибо за проведенную экскурсию по Рио- де-Жанейро. Поездка по основным достопримечательностям города прошла замечательно, наш гид Артур профессионально и тактично провел экскурсию для нашей семьи с двумя маленькими детьми. Для нас поездка прошла отлично, время пролетело незаметно. Спасибо!
- ЯЯна13 июля 2024Все супер! Организаторы и гид учли все пожелания! Из-за форс-мажора с отменой рейса экскурсия без проблем была перенесена на день.
- ЛЛев12 июля 2024Этой экскурсии мы очень ждали. И вот прилетев в Рио столкнулись с тем, что погода перед началом тура была абсолютно
- ЛЛев12 июля 2024Благодаря нашему гиду Оксане мы поняли,что Рио это не только пляжи, а большой красивый город с прекрасными площадями, разными архитекурными
- ППолина6 июля 2024Спасибо Оксане за замечательно проведенное время! Узнали много интересного, увидели много красивых мест и полюбили Рио!
- ААнна20 июня 2024Спасибо огромное Артуру и Саше за отличную экскурсию! Саша такая милая и приятная девушка, очень живо, ненавязчиво и интересно доносит информацию.
- ВВладимир26 апреля 2024Мы очень рады, что нам посчастливилось найти Артура в качестве гида в Рио. Он помог нам увидеть этот город с
- ЕЕлена22 апреля 2024Все отлично, экскурсовод Оксана просто бесподобна. Спасибо ей за отличную экскурсию
- ААлександр27 марта 2024Огромное спасибо за незабываемую экскурсию по Рио. Без неё знакомство с городом было бы неполноценным. Слава знает город как свои 5 пальцев, провел нас по самым интересным достопримечательностям и просто по колоритным местам. Однозначно рекомендую!
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