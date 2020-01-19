13 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Два варианта восхождения на Pão de Açúcar

На пути к Сахарной голове есть еще холм Урка. Я предложу вам две версии: легкую и чуть посложнее. Вы сможете либо отправиться на прогулку по джунглям, встречая диких животных и любуясь панорамой Атлантического леса, и, таким образом, пешком дойти до вершины Урки. Либо сразу сесть на фуникулер, который вас быстро доставит на оба холма. В обоих вариантах я открою вам множество секретных мест с фантастическими видами и объясню, как, отдыхая в Рио, не упустить ничего важного.

Общее представление о жизни Рио

По пути я расскажу о разных версиях названия знаменитого холма, начальном периоде европейской колонизации и первых шагах португальцев в Южной Америке. Поговорим о формировании особой культуры жителей Рио, «кариок», их повседневных заботах и увлечениях, любимых местах отдыха и отношении к жизни. Также вы узнаете о гастрономической стороне Рио, его лучших пляжах, ярких мероприятиях и, конечно, о специфике фавел. Я буду рада поделиться полезными лайфхаками и снабжу вас информацией, необходимой для каждого иностранного гостя Бразилии. А в завершении экскурсии вы встретите незабываемый закат в окружении сказочного рельефа этого романтичного города.