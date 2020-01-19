13 отзывов оставили туристы

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На канатной дороге к лучшим видам Рио!

Незабываемая панорама с вершины легендарного холма и экскурс в культуру кариок

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 3 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на пляже Копакабана
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110 за экскурсию

У этой экскурсии13 отзывов
5
Alena
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Alena – Гид в Рио-де-Жанейро
Неприступная «Сахарная голова» посреди залива Гуанабара — лучшее место для того, чтобы увидеть потрясающую панораму Рио и влюбиться в его романтические пейзажи навсегда! Кроме того, это возможность прокатиться на исторической канатной дороге — третьей в мире по дате постройки — и познакомиться с историей зарождения города, ведь именно в этом районе португальские колонизаторы основали поселение, положившее начало современному Рио-де-Жанейро.
На канатной дороге к лучшим видам Рио!
На канатной дороге к лучшим видам Рио!

Что вас ожидает

Два варианта восхождения на Pão de Açúcar
На пути к Сахарной голове есть еще холм Урка. Я предложу вам две версии: легкую и чуть посложнее. Вы сможете либо отправиться на прогулку по джунглям, встречая диких животных и любуясь панорамой Атлантического леса, и, таким образом, пешком дойти до вершины Урки. Либо сразу сесть на фуникулер, который вас быстро доставит на оба холма. В обоих вариантах я открою вам множество секретных мест с фантастическими видами и объясню, как, отдыхая в Рио, не упустить ничего важного.

Общее представление о жизни Рио
По пути я расскажу о разных версиях названия знаменитого холма, начальном периоде европейской колонизации и первых шагах португальцев в Южной Америке. Поговорим о формировании особой культуры жителей Рио, «кариок», их повседневных заботах и увлечениях, любимых местах отдыха и отношении к жизни. Также вы узнаете о гастрономической стороне Рио, его лучших пляжах, ярких мероприятиях и, конечно, о специфике фавел. Я буду рада поделиться полезными лайфхаками и снабжу вас информацией, необходимой для каждого иностранного гостя Бразилии. А в завершении экскурсии вы встретите незабываемый закат в окружении сказочного рельефа этого романтичного города.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не входят билеты на канатную дорогу (26€/чел.) и транспортное перемещение с места встречи до Praia Vermelha (начала подъема). Студентам (при предъявлении международного документа) и пенсионерам предоставляется 50% скидка, а также 10% скидка при бронировании билетов онлайн (я помогу).
  • Проезд на общественном транспорте — 1€/чел., убер/такси — примерно 12€ евро за поездку (в обе стороны)
  • Уровень сложности хайкинга до Урки (если вы выберете этот вариант) — легкий и подойдет даже детям
На канатной дороге к лучшим видам Рио!
На канатной дороге к лучшим видам Рио!
На канатной дороге к лучшим видам Рио!
На канатной дороге к лучшим видам Рио!
На канатной дороге к лучшим видам Рио!
На канатной дороге к лучшим видам Рио!
На канатной дороге к лучшим видам Рио!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на пляже Копакабана.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Alena
Alena
Меня зовут Алена, я живу в Рио уже несколько лет и провожу экскурсии для наших соотечественников. Я обожаю Рио и хочу, чтобы каждый побывавший здесь путешественник увидел этот город и прочувствовал себя настоящим кариокой! Организую экскурсии и индивидуальные туры, помогу с выбором ресторанов, достопримечательностей и самых красивых мест в городе! До встречи!
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13 отзывов оставили туристы

19 января 2020
Очень приятная экскурсия. Поразили захватывающие виды Рио. Большое спасибо Алене за интересные рассказы и красивые фотографии, все было супер!
1 декабря 2019
Экскурсия с Аленой прошла замечательно. Мы прилетели в Рио в полдень, и уже через 4 часа встретились с нашим гидом. Алена разрешила все вопросы по нашему передвижению по городу, помогла обменять деньги. Мне понравилось, что еще до нашего приезда она беспокоилась, что из-за прогноза погоды с дождем и тучами, подъем на Сахарную голову не имел бы смысла, и уже думала об альтернативах. К счастью, дождя не было, и программу менять не пришлось. Мы поднялись по канатной дороге и увидели прекрасные виды Рио на закате. Алена оказалась еще и классным фотографом: на память об этой прогулке благодаря нашему гиду у нас остались чудесные фото. После экскурсии Алена отвезла нас поужинать в шураскерию Fogo de Chao с отличным мясом и красивым видом на залив. Алена, спасибо!!! Нам все очень понравилось.
22 ноября 2019
Это лучшее, что видели из многочисленных путешествий.
25 сентября 2019
Экскурсия понравилась. Алёна достаточно эрудированный и профессиональный гид. Красивые виды и интересная новая информация. Рекомендую.
17 сентября 2019
Алена поделилась большим количеством информации о городе, достопримечательностях, традициях Рио. Она создала атмосферу доверительного открытого общения. Ее рекомендации всегда по делу, Алена активно поддерживала как до экскурсии так и после, и отвечала на все вопросы. Смело рекомендую ее, как гида по путешествию в Рио.
17 августа 2019
Экскурсия с Алёной (Alena) прошла великолепно! Очень душевный собеседник, интересно рассказывает не только по теме экскурсии, но и про жизнь в Рио и вообще в Бразилии. Обсудили кучу всего, было очень интересно. Рассказала где можно вкусно поесть, и что где купить, за что огромное спасибо. По поводу самой экскурсии советую обязательно посетить. Мы были с 15:00 до 19:00 смотрели закат. Очень завораживающее зрелище, действительно лучшие виды Рио.
28 мая 2019
Алёна, отличный экскурсовод и человек. Для первой экскурсии по Рио это идеальный вариант. Алёна любит город и это чувствуется, расскажет все и даже чуть больше. Спасибо за отличную экскурсию и отличный первый вечер в Рио.
2 мая 2019
ВСЕ БЫЛО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО И НАМ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ!
2 мая 2019
Прекрасная достаточно лёгкая экскурсия, с которой, на мой взгляд, удачно начинать изучение Рио. Идеальный вариант для первой экскурсии по Рио-де-Жанейро: можно увидеть город и окрестности с вершины Сахарной головы (прекрасно видны гора Корковадо со статуей Христа, залив Гуанабара, мост Рио - Нитерой, фавелы, стадион Маракана и другие достопримечательности). Впечатления от экскурсии самые позитивные! Гид - Алёна - просто умница, она прекрасно знает Рио, проживает там не первый год, может дать совет по разным вопросам, связанным с пребыванием в городе. Экскурсия смело может быть рекомендована к посещению и взрослым, и детям: будет очень интересно.
18 марта 2019
Если вы, начитавшись отзывов в интернете, побаиваетесь Рио, то Алена - именно тот человек, который вам нужен. Мы выбрали пеший вариант экскурсии и не пожалели, хотя местами для нас, неподготовленных к восхождению путешественников, было тяжеловато и приходилось останавливаться. Но это того стоит! Пройти по амазонскому лесу, встретить диких обезьян и других животных, и любоваться прекрасными видами! Спасибо Алёне за подробное погружение в культуру Рио, советы, интересные истории. Кажется, она знает всё о каждой точке на карте Рио!!! Большое спасибо!
Ещё 3 отзыва

Alena проводит ещё 1 экскурсию

Педра ду Телеграфу: зависая над пропастьюПедра ду Телеграфу: зависая над пропастьюПедра ду Телеграфу: зависая над пропастью
155 за экскурсию
4 часа
2 отзыва
Пешеходная прогулка к знаменитой скале за самыми захватывающими фотоснимками из Рио!
Разве можно вернуться из Бразилии без головокружительных снимков с горы Pedra do Telegrafo? На этой прогулке мы покорим одну из самых инстаграмных и фотогеничных точек в окрестностях Рио: я проведу вас сквозь джунгли парка Педра Бранка к вершине, которая не так давно стала звездой соцсетей. Вы отдохнете от шумного города на тропах Атлантического леса, искупаетесь на нетуристическом пляже Barra Guaratiba и, разумеется, сделаете потрясающие снимки, зависнув над пропастью.

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Встретить рассвет на вершине «Педра Бонита»Встретить рассвет на вершине «Педра Бонита»Встретить рассвет на вершине «Педра Бонита»
От 130 за экскурсию
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4 отзыва
Несложный хайкинг и незабываемые впечатления
На территории национального парка “Тижука” находится гора “Педра Бонита”, о том, какие потрясающие виды с нее открываются в педрассветный час, знают, пожалуй, только местные жители. Со мной вы совершите нетрудный подъем на вершину, узнаете много интересных историй о жизни в Рио и увидите город с невероятно красивого ракурса в самое таинственное время суток.

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