3 отзыва оставили туристы

Открытие западного Рио Природные красоты и изумительные пляжи города находятся отнюдь не в южной, самой популярной зоне туристического обитания. К тому же до них трудно добраться на общественном транспорте. А на автомобиле и с местным знатоком — запросто! За лучшими местами Рио вы отправитесь на запад, проезжая вдоль всего побережья, где пляжная полоса растянулась больше, чем на 40 км.
Лучшие пляжи города, смотровые площадки и обед в рыбном ресторане
Первая остановка — в начале района Барра-да-Тижука. Здесь вас будет ждать местная Венеция — острова, каналы, лодочки и особняки богатых людей на холмах.
Далее вы проедете по набережной фешенебельного района, увидите самый длинный пляж и остановитесь в районе Рекрейо, где сосредоточено большинство природных красот западной зоны города. Одна из них — Педра ду Понтал на пляже Рекрейо, где океан расступается, образуя живописную тропинку к горе. При желании вы сможете подняться на вершину за фантастическими видами!
И, наконец, отправитесь к двум самым красивым, «диким» пляжам Рио: Праинья и Грумари. Они окружены национальными парками и сюда не ходит общественный транспорт. А автомобильная дорога пролегает по серпантину, открывая новые невероятные пейзажи!
Также вы посетите несколько смотровых площадок и при желании спуститесь к другому природному чуду — натуральному бассейну в скалах (его называют секретным пляжем).
А в заключение пообедаете в приятном местном ресторане с видом на океан, где превосходно готовят блюда из свежих морепродуктов и рыбы.
И, конечно, в течение дня у вас будет достаточно времени для отдыха на одном из понравившихся вам пляжей.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не входит обед в рыбном ресторане. Других дополнительных расходов по пути нет.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Место встречи для начала у вашего отеля в зоне Сул или по договоренности.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте! Меня зовут Александра, и я живу в Рио-де-Жанейро с 2017 года, в Западной зоне города. Этот район популярен для отдыха у местных и малоизвестен среди туристов. В то же время именно здесь находится огромное количество природных красот, которые стоит увидеть! Я очень люблю, хорошо знаю эту часть города и хочу открыть ее и вам, показав места не с типичных открыток, но не менее (а может, и более) прекрасные в Рио-де-Жанейро!
Александра, спасибо большое за интересную экскурсию в неизведанные прекрасные уголки Рио ! Увидели очень красивые удивительные места и интересные не туристические маршруты. Сами мы бы там точно не побывали. Светлана и Андрей
Андрей
2 декабря 2019
Так как мы люди хорошо за 65+, мы просили Сашу устроить нам экскурсию с минимумом пешеходки. По нашей просьбе мы заехали на меркадо, пообедали в роскошном рестике. Все было 🆗. Спасибо Саше и Артуру.
Алена
11 мая 2019
Нам очень понравились пляжи западного побережья Рио, они чище и живописнее общеизвестных южных, при этом почти безлюдные. На пляж Барра мы потом приезжали сами на метро. Мы увидели действительно другие картинки, которых не увидели бы без этой экскурсии. Дополнительным бонусом было то, что Александра забрала нас из аэропорта. Так как мы только прилетели в Рио, у нас было много вопросов о городе, транспорте, безопасности и т. д., на которые Саша по мере сил отвечала. Подъем на холм осилили не до конца, хотя считаем, что мы в неплохой физической форме), но красивый вид нам все равно открылся, так что оно того стоило! Спасибо!
Побывать в нетуристических местах города и получить советы по его покорению
Рио-де-Жанейро — это не просто город контрастов, это особое состояние души! Мы, влюблённые в него люди, откроем вам все тайны местной жизни. Вы узнаете, кто такие кариоки, как они отдыхают и чему радуются. Мы поделимся самыми известными локациями города и его секретными местами, легендами и забавными фактами. Вы научитесь общаться с Рио на «ты» и завоюете этот город вечного праздника.
Пешеходная прогулка к знаменитой скале за самыми захватывающими фотоснимками из Рио!
Разве можно вернуться из Бразилии без головокружительных снимков с горы Pedra do Telegrafo? На этой прогулке мы покорим одну из самых инстаграмных и фотогеничных точек в окрестностях Рио: я проведу вас сквозь джунгли парка Педра Бранка к вершине, которая не так давно стала звездой соцсетей. Вы отдохнете от шумного города на тропах Атлантического леса, искупаетесь на нетуристическом пляже Barra Guaratiba и, разумеется, сделаете потрясающие снимки, зависнув над пропастью.
Именно в бразильском карнавале проявляется характер Рио-де-Жанейро. Чтобы ощутить атмосферу главного праздника города, необязательно приезжать на сам карнавал. В школах самбы подготовка к выступлению давно стала частью ежедневной жизни горожан, и прикоснуться к этой стороне города – значит попытаться понять настоящий дух красочного и страстного Рио.
Практически все в Бразилии - от музыки, танцев и традиционной бразильской кухни до религий и верований - имеет африканские корни. На экскурсии вы познакомитесь с исторически значимыми для афробразильцев местами и узнаете много нового об элементах их культуры и степени ее влияния на весь бразильский мир.
Прогулка по самому самобытному району Рио в стиле местных жителей
Окружённый с трёх сторон водой и увенчанный конусом Сахарной головы, полуостров Урка является настоящей жемчужиной в короне южной зоны Рио. Обычно большинство туристов ограничивается видами со смотровых площадок холмов Урка и Сахарная голова, куда их доставляет канатная дорога. Между тем, чтобы по-настоящему почувствовать шарм и понять стиль жизни обитателей этого элитного района, нужно совершить несложный хайкинг по популярной у местных тропинке, праздно прогуляться по атмосферным улицам и попить пиво в компании настоящих кариок на парапете набережной у бара «Urca», неспешно любуясь вечерним заливом.