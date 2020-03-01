3 отзыва оставили туристы

Нам очень понравились пляжи западного побережья Рио, они чище и живописнее общеизвестных южных, при этом почти безлюдные. На пляж Барра мы потом приезжали сами на метро. Мы увидели действительно другие картинки, которых не увидели бы без этой экскурсии. Дополнительным бонусом было то, что Александра забрала нас из аэропорта. Так как мы только прилетели в Рио, у нас было много вопросов о городе, транспорте, безопасности и т. д., на которые Саша по мере сил отвечала. Подъем на холм осилили не до конца, хотя считаем, что мы в неплохой физической форме), но красивый вид нам все равно открылся, так что оно того стоило! Спасибо!