2 отзыва оставили туристы

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Педра ду Телеграфу: зависая над пропастью

Пешеходная прогулка к знаменитой скале за самыми захватывающими фотоснимками из Рио!

5
2 отзыва
Alena
Alena – Гид из Рио-де-Жанейро
Разве можно вернуться из Бразилии без головокружительных снимков с горы ⛰️ Pedra do Telegrafo? На этой прогулке 👣 мы покорим одну из самых инстаграмных и фотогеничных точек в окрестностях Рио: я проведу вас сквозь джунгли парка Педра Бранка к вершине, которая не так давно стала звездой соцсетей.

Вы отдохнете от шумного города на тропах Атлантического леса, искупаетесь на нетуристическом пляже Barra Guaratiba и, разумеется, сделаете потрясающие снимки, зависнув над пропастью.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €155 за экскурсию

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Педра ду Телеграфу: зависая над пропастью
Педра ду Телеграфу: зависая над пропастью

Что вас ожидает

К вершине Pedra do Telegrafo — за «опасными» снимками!
Мы отправимся в западную часть Рио, куда не доезжают толпы туристов, поэтому вы в полной мере насладитесь тишиной, уединением и красотой местной природы. Целью нашей прогулки станет знаменитая гора Pedra do Telegrafo: именно здесь путешественники со всего мира делают экстремальные фотографии 📸 у обрыва на фоне джунглей и океана. Вы раскроете секрет этого места и используете хитрую оптическую иллюзию скалы, чтобы сделать снимки, от которых захватывает дух.

День в бразильских джунглях вдали от туристов
Путь к горе Pedra do Telegrafo пройдет сквозь джунгли национального парка Pedra Branca. Вы вдохнете воздух Атлантического леса, полюбуетесь аутентичными пейзажами диких пляжей и покорите горные тропы парка. По дороге я расскажу об образе жизни кариок, о бразильском менталитете и быте фавел, а еще дам пару советов, которые помогут вам узнать Рио: где перекусить, какие пляжи выбрать и на какие рынки наведаться. На обратном пути вы сможете отдохнуть после покорения горных вершин и искупаться на спокойном белоснежном пляже Barra Guaratiba.

Финалом станет посещение природной резервации бразильских аллигаторов: здесь вы понаблюдаете за этими животными в естественной среде обитания, узнаете интересные факты о местной флоре и фауне и, если повезет, встретитесь с капибарой!

Кому подойдет прогулка

  • Пешеходная тропа к вершине Pedra do Telegrafo подходит для путешественников, которые любят активный отдых и не боятся долгих прогулок.
  • Прогулка не рекомендуется для детей младше 15 лет и людям с сердечно-сосудистыми/респираторными заболеваниями.

Организационные детали

  • Трансфер до начала тропы не входит в стоимость экскурсии 🧭 и оплачивается отдельно
  • Внимание: для подъема необходима хорошая физическая подготовка, но специальных навыков не требуется. Пешеходная тропа, по которой пройдет наш маршрут, средней сложности, и представляет собой лесную дорожку с подъемами, высота холма — 354 метров.
  • Экскурсию возможно провести и в выходные, но в эти дни на пешеходной тропе довольно много людей
Начало и место завершения
🚩 у торгового центра Americas shopping
Педра ду Телеграфу: зависая над пропастью
Педра ду Телеграфу: зависая над пропастью
Педра ду Телеграфу: зависая над пропастью
Педра ду Телеграфу: зависая над пропастью
Педра ду Телеграфу: зависая над пропастью
Педра ду Телеграфу: зависая над пропастью
Педра ду Телеграфу: зависая над пропастью
Педра ду Телеграфу: зависая над пропастью
Педра ду Телеграфу: зависая над пропастью

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Alena
Alena
Меня зовут Алена, я живу в Рио уже несколько лет и провожу экскурсии для наших соотечественников. Я обожаю Рио и хочу, чтобы каждый побывавший здесь путешественник увидел этот город и прочувствовал себя настоящим кариокой! Организую экскурсии и индивидуальные туры, помогу с выбором ресторанов, достопримечательностей и самых красивых мест в городе! До встречи!
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2 отзыва оставили туристы

29 декабря 2019
Анна, очень эрудированный человек, рассказывала очень много полезного материала. Мне понравилось, что не было поверхностного материала, видно, что человек живет настоящей жизнью Кариоки и интересуется глубоко историей Бразилии. Очень пунктуальная и деликатная, было очень интересно! Всем рекомендую Анну! Обязательно съездите с ней на Педру де Телеграфу и на серфинг на Макумбу спот!
27 августа 2019
Хочется сказать спасибо Алене за прекрасную экскурсию в горы и за прекрасные фотографии с нее. Заказали экскурсию еще в России, и через пару дней Алена уже написала в WhatsApp все с ней обговорили и она дала рекомендации по Рио где что и как. За пару дней до экскурсии списались и так как по прогнозу был дождь договорились перенести экскурсию на солнечный день, за что ей огромное спасибо. Встретились у торгового центра она подробно рассказала как добраться до него и пошли смотреть на местных аллигаторов прям в черте городской реки, ну а потом на такси до подножья и незабываемый подъем. Так как была суббота народу было многовато, но не прошло и 3-х часов и мы сделали эти волшебные снимки. Если на Педра ду Телеграфу то только с Аленой. И не только туда она всегда будет верным помощником в Рио.

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