2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

К вершине Pedra do Telegrafo — за «опасными» снимками!

Мы отправимся в западную часть Рио, куда не доезжают толпы туристов, поэтому вы в полной мере насладитесь тишиной, уединением и красотой местной природы. Целью нашей прогулки станет знаменитая гора Pedra do Telegrafo: именно здесь путешественники со всего мира делают экстремальные фотографии 📸 у обрыва на фоне джунглей и океана. Вы раскроете секрет этого места и используете хитрую оптическую иллюзию скалы, чтобы сделать снимки, от которых захватывает дух.

День в бразильских джунглях вдали от туристов

Путь к горе Pedra do Telegrafo пройдет сквозь джунгли национального парка Pedra Branca. Вы вдохнете воздух Атлантического леса, полюбуетесь аутентичными пейзажами диких пляжей и покорите горные тропы парка. По дороге я расскажу об образе жизни кариок, о бразильском менталитете и быте фавел, а еще дам пару советов, которые помогут вам узнать Рио: где перекусить, какие пляжи выбрать и на какие рынки наведаться. На обратном пути вы сможете отдохнуть после покорения горных вершин и искупаться на спокойном белоснежном пляже Barra Guaratiba.

Финалом станет посещение природной резервации бразильских аллигаторов: здесь вы понаблюдаете за этими животными в естественной среде обитания, узнаете интересные факты о местной флоре и фауне и, если повезет, встретитесь с капибарой!

Кому подойдет прогулка

Пешеходная тропа к вершине Pedra do Telegrafo подходит для путешественников, которые любят активный отдых и не боятся долгих прогулок.

Прогулка не рекомендуется для детей младше 15 лет и людям с сердечно-сосудистыми/респираторными заболеваниями.

Организационные детали