Увидеть статую Христа, послушать гул 275 водопадов и отдохнуть на берегу океана
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Описание
Организационные детали
Принимающая сторона имеет право менять отели, указанные в программе, на другие отели той же категории.
Принимающая сторона оставляет за собой право изменения порядка экскурсий при соблюдении программы тура.
Программа тура по дням
Прибытие и свободное время
Встретим вас в аэропорту Рио-де-Жанейро и отвезём в отель. По дороге вы сможете полюбоваться покрытыми зеленью холмами, высокими горами и пальмами. Если вы прибываете вечером, вам повезёт застать город в ярких огнях.
После заселения день в вашем распоряжении — вы можете прогуляться по улочкам или провести время на берегу под шум волн.
Подъём на Сахарную голову и прогулка по старинным районам Рио
После завтрака в отеле вас ждёт экскурсия на Сахарную голову — гору высотой 396 метров, с вершины которой открывается завораживающий вид. Доберёмся до Красного пляжа Прая Вермалья и по канатной дороге поднимемся на вершину. Сделаем остановку на горе Урка. Здесь есть смотровая площадка, а ещё рестораны и бары.
С вершины Сахарной головы на высоте птичьего полёта сфотографируем весь Рио, пляж Копакабана, горные цепочки, бескрайний океан и знаменитую статую Христа.
На машине доедем до старинных районов Рио, чтобы полюбоваться святынями и монастырями, увидеть главный собор города и рассмотреть архитектуру колониального периода.
Экскурсия займёт около 4 часов.
Статуя Христа-Искупителя
Позавтракаем и отправимся к визитной карточке Бразилии — статуи Христа на Коркаовадо. Доедем до станции, где пересядем на паровоз. Через густые джунгли он домчит нас на вершину холма. Из окна поезда вы сможете увидеть обезьян и экзотических птиц.
Доберёмся до статуи Христа-Искупителя, возвышающейся над округой на 38-метровой высоте. Полюбуемся открывающимися с вершины видами, сделаем эффектные фотографии и поедем назад.
Длительность экскурсии — 4 часа.
Перелёт в Игуассу
После завтрака — трансфер в аэропорт и перелёт в Игуассу. Там вас встретят и доставят в отель.
Водопады Фос-ду-Игуасу и поездка по джунглям на джипе
Сегодня побываем у водопадов Фос-ду-Игуасу у каньона реки Игуасу. Вы увидите невероятные водные громады, сливающиеся в единый гул — на территории национального парка 275 водопадов!
Дальше отправимся в сафари на открытом джипе через живописные джунгли. Гид расскажет вам удивительные истории про природу этих мест, а затем прогуляемся по берегу реки Игуассу, пересядем на моторную лодку и поплывём к водопадам. Теперь увидим громады вблизи!
Желающие смогут за доплату посетить парк птиц и пролететь над водопадами на вертолёте (10 минут).
Прибытие в Бузиос
Позавтракаем и поедем в аэропорт к рейсу в Рио-де-Жанейро. По прибытии — трансфер в Бузиос. Ехать предстоит около 4 часов, а затем заселимся в отель на побережье.
Пляжный отдых
Сегодня никаких экскурсий и поездок — весь день вы сможете отдыхать на берегу, купаться и загорать.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт Рио-де-Жанейро.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, время встречи зависит от ваших рейсовЗавершение: Аэропорт Рио-де-Жанейро, время зависит от ваших рейсов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.