Встретим вас в аэропорту Рио-де-Жанейро и отвезём в отель. По дороге вы сможете полюбоваться покрытыми зеленью холмами, высокими горами и пальмами. Если вы прибываете вечером, вам повезёт застать город в ярких огнях.

После заселения день в вашем распоряжении — вы можете прогуляться по улочкам или провести время на берегу под шум волн.