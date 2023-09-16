Путешествие по главным местам Бразилии: Рио-де-Жанейро, Игуасу и Бузиос

Увидеть статую Христа, послушать гул 275 водопадов и отдохнуть на берегу океана

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Волна впечатлений, приключений и эмоций накроет с головой — отправляемся в жаркую Бразилию! Мы прогуляемся по старинным улочкам Рио-де-Жанейро и поднимемся к статуе Христа-Искупителя, узнаем, почему гора Сахарная голова так называется, и сделаем эффектные кадры с её вершины, на поезде прокатимся по джунглям, а на моторной подплывём совсем близко к водопадам Фос-ду-Игуасу. А ещё вас ждёт целый день безмятежного пляжного отдыха на райских пляжах Бузиоса.
Путешествие по главным местам Бразилии: Рио-де-Жанейро, Игуасу и Бузиос
Путешествие по главным местам Бразилии: Рио-де-Жанейро, Игуасу и Бузиос
Путешествие по главным местам Бразилии: Рио-де-Жанейро, Игуасу и Бузиос
Путешествие по главным местам Бразилии: Рио-де-Жанейро, Игуасу и Бузиос
Путешествие по главным местам Бразилии: Рио-де-Жанейро, Игуасу и Бузиос
Путешествие по главным местам Бразилии: Рио-де-Жанейро, Игуасу и Бузиос
Путешествие по главным местам Бразилии: Рио-де-Жанейро, Игуасу и Бузиос
Путешествие по главным местам Бразилии: Рио-де-Жанейро, Игуасу и Бузиос
Ближайшие даты:
16
сен
30
сен
28
окт
18
ноя
2
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Принимающая сторона имеет право менять отели, указанные в программе, на другие отели той же категории.
Принимающая сторона оставляет за собой право изменения порядка экскурсий при соблюдении программы тура.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и свободное время

Встретим вас в аэропорту Рио-де-Жанейро и отвезём в отель. По дороге вы сможете полюбоваться покрытыми зеленью холмами, высокими горами и пальмами. Если вы прибываете вечером, вам повезёт застать город в ярких огнях.

После заселения день в вашем распоряжении — вы можете прогуляться по улочкам или провести время на берегу под шум волн.

Прибытие и свободное времяПрибытие и свободное времяПрибытие и свободное времяПрибытие и свободное времяПрибытие и свободное времяПрибытие и свободное времяПрибытие и свободное времяПрибытие и свободное время
2 день

Подъём на Сахарную голову и прогулка по старинным районам Рио

После завтрака в отеле вас ждёт экскурсия на Сахарную голову — гору высотой 396 метров, с вершины которой открывается завораживающий вид. Доберёмся до Красного пляжа Прая Вермалья и по канатной дороге поднимемся на вершину. Сделаем остановку на горе Урка. Здесь есть смотровая площадка, а ещё рестораны и бары.

С вершины Сахарной головы на высоте птичьего полёта сфотографируем весь Рио, пляж Копакабана, горные цепочки, бескрайний океан и знаменитую статую Христа.

На машине доедем до старинных районов Рио, чтобы полюбоваться святынями и монастырями, увидеть главный собор города и рассмотреть архитектуру колониального периода.

Экскурсия займёт около 4 часов.

Подъём на Сахарную голову и прогулка по старинным районам РиоПодъём на Сахарную голову и прогулка по старинным районам РиоПодъём на Сахарную голову и прогулка по старинным районам РиоПодъём на Сахарную голову и прогулка по старинным районам Рио
3 день

Статуя Христа-Искупителя

Позавтракаем и отправимся к визитной карточке Бразилии — статуи Христа на Коркаовадо. Доедем до станции, где пересядем на паровоз. Через густые джунгли он домчит нас на вершину холма. Из окна поезда вы сможете увидеть обезьян и экзотических птиц.

Доберёмся до статуи Христа-Искупителя, возвышающейся над округой на 38-метровой высоте. Полюбуемся открывающимися с вершины видами, сделаем эффектные фотографии и поедем назад.

Длительность экскурсии — 4 часа.

Статуя Христа-ИскупителяСтатуя Христа-ИскупителяСтатуя Христа-Искупителя
4 день

Перелёт в Игуассу

После завтрака — трансфер в аэропорт и перелёт в Игуассу. Там вас встретят и доставят в отель.

Перелёт в ИгуассуПерелёт в ИгуассуПерелёт в Игуассу
5 день

Водопады Фос-ду-Игуасу и поездка по джунглям на джипе

Сегодня побываем у водопадов Фос-ду-Игуасу у каньона реки Игуасу. Вы увидите невероятные водные громады, сливающиеся в единый гул — на территории национального парка 275 водопадов!

Дальше отправимся в сафари на открытом джипе через живописные джунгли. Гид расскажет вам удивительные истории про природу этих мест, а затем прогуляемся по берегу реки Игуассу, пересядем на моторную лодку и поплывём к водопадам. Теперь увидим громады вблизи!

Желающие смогут за доплату посетить парк птиц и пролететь над водопадами на вертолёте (10 минут).

Водопады Фос-ду-Игуасу и поездка по джунглям на джипеВодопады Фос-ду-Игуасу и поездка по джунглям на джипеВодопады Фос-ду-Игуасу и поездка по джунглям на джипеВодопады Фос-ду-Игуасу и поездка по джунглям на джипе
6 день

Прибытие в Бузиос

Позавтракаем и поедем в аэропорт к рейсу в Рио-де-Жанейро. По прибытии — трансфер в Бузиос. Ехать предстоит около 4 часов, а затем заселимся в отель на побережье.

Прибытие в БузиосПрибытие в БузиосПрибытие в БузиосПрибытие в Бузиос
7 день

Пляжный отдых

Сегодня никаких экскурсий и поездок — весь день вы сможете отдыхать на берегу, купаться и загорать.

Пляжный отдыхПляжный отдыхПляжный отдыхПляжный отдых
8 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт Рио-де-Жанейро.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, время встречи зависит от ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Рио-де-Жанейро, время зависит от ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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