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Винегрет на 400 лет: история центра Рио-де-Жанейро

Мурал под ногами, бразильский Хогвартс и монастырская роскошь - в одном городе
Один амбициозный мэр в начале 20 века решил превратить Рио в тропический Париж — что из этого вышло, вы увидите. Какую цену пришлось заплатить — узнаете. Стоило ли оно того
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— обсудим.

Как и многое другое: культуру и образ жизни местных — на Синеландии и лестнице Селарона, покровителя Рио — в кафедральном соборе, отличие кариоки от остальных бразильцев — на самых колоритных улицах города.

Винегрет на 400 лет: история центра Рио-де-Жанейро
Винегрет на 400 лет: история центра Рио-де-Жанейро
Винегрет на 400 лет: история центра Рио-де-Жанейро

Описание экскурсии

Муниципальный театр — здание, которое буквально изменило карту города. Сто с лишним лет назад мэр снёс целый район, чтобы построить здесь тропический Париж. Выясним, почему местные до сих пор спорят, стоило ли оно того.

Площадь Синеландия — некогда культурное сердце Рио с театрами и кафе. Вы узнаете, во что она превратилась сегодня и почему путеводители описывают площадь весьма размыто.

Лестница Селарона — 250 ступеней, тысячи плиток со всего мира и один чилийский художник, который положил на это целую жизнь. За каждой плиткой — история. Некоторые из них город предпочёл бы забыть.

Арки Лапы — акведук, который должен был решить проблему питьевой воды в городе, стоящем буквально в болоте. Сейчас по аркам ездит жёлтый трамвай — один из главных символов центра.

Кафедральный собор Святого Себастьяна — снаружи похож на бетонный вулкан, внутри удивляет ещё больше. Объясню, почему именно Себастьян — покровитель Рио (история совсем не очевидная). И да, здесь не только молятся.

Португальская королевская библиотека — туристы называют её бразильским Хогвартсом. Однако внутри снимали сцены из сериала «Клон».

Проспект Президента Варгаса и собор Канделярии — место парадов, политических манифестаций и одной из самых тёмных трагедий в современной истории города.

Мужской монастырь Святого Бенедикта. Монахи дали обет бедности, но посмотрите на интерьер! Объясню и этот парадокс, и откуда что взялось.

Площадь Мауа, Музей завтрашнего дня и Олимпийский бульвар — финал маршрута с видом на залив и самым большим муралом в мире прямо под ногами.

Вы узнаете:

  • почему португальская королевская семья бежала в Бразилию и как этот побег неожиданно превратил колонию в столицу империи
  • чем кариоки отличаются от остальных бразильцев — по характеру, ритму жизни и отношению к городу
  • почему деловой центр Рио по выходным превращается в призрак — и где в это время собираются местные
  • как африканская культура проникла в архитектуру, религию и уличную жизнь города, который официально считался европейским
  • где в центре Рио проходит невидимая граница между богемой, туристами и теми, кто здесь просто живёт

Организационные детали

  • Оставшуюся часть стоимости оплачивается только в бразильских реалах (наличными или безналичным переводом) по курсу Google в день платежа
  • Из дополнительных расходов — перекусы и напитки (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Муниципального театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Рио-де-Жанейро
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я не просто проводник — я человек, который любит Рио и знает его вдоль и поперёк. Со мной вы посмотрите достопримечательности, погрузитесь в местную культуру и почувствуете дух этого удивительного города.

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