Описание экскурсии
Муниципальный театр — здание, которое буквально изменило карту города. Сто с лишним лет назад мэр снёс целый район, чтобы построить здесь тропический Париж. Выясним, почему местные до сих пор спорят, стоило ли оно того.
Площадь Синеландия — некогда культурное сердце Рио с театрами и кафе. Вы узнаете, во что она превратилась сегодня и почему путеводители описывают площадь весьма размыто.
Лестница Селарона — 250 ступеней, тысячи плиток со всего мира и один чилийский художник, который положил на это целую жизнь. За каждой плиткой — история. Некоторые из них город предпочёл бы забыть.
Арки Лапы — акведук, который должен был решить проблему питьевой воды в городе, стоящем буквально в болоте. Сейчас по аркам ездит жёлтый трамвай — один из главных символов центра.
Кафедральный собор Святого Себастьяна — снаружи похож на бетонный вулкан, внутри удивляет ещё больше. Объясню, почему именно Себастьян — покровитель Рио (история совсем не очевидная). И да, здесь не только молятся.
Португальская королевская библиотека — туристы называют её бразильским Хогвартсом. Однако внутри снимали сцены из сериала «Клон».
Проспект Президента Варгаса и собор Канделярии — место парадов, политических манифестаций и одной из самых тёмных трагедий в современной истории города.
Мужской монастырь Святого Бенедикта. Монахи дали обет бедности, но посмотрите на интерьер! Объясню и этот парадокс, и откуда что взялось.
Площадь Мауа, Музей завтрашнего дня и Олимпийский бульвар — финал маршрута с видом на залив и самым большим муралом в мире прямо под ногами.
Вы узнаете:
- почему португальская королевская семья бежала в Бразилию и как этот побег неожиданно превратил колонию в столицу империи
- чем кариоки отличаются от остальных бразильцев — по характеру, ритму жизни и отношению к городу
- почему деловой центр Рио по выходным превращается в призрак — и где в это время собираются местные
- как африканская культура проникла в архитектуру, религию и уличную жизнь города, который официально считался европейским
- где в центре Рио проходит невидимая граница между богемой, туристами и теми, кто здесь просто живёт
Организационные детали
- Оставшуюся часть стоимости оплачивается только в бразильских реалах (наличными или безналичным переводом) по курсу Google в день платежа
- Из дополнительных расходов — перекусы и напитки (по желанию)