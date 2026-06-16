Один амбициозный мэр в начале 20 века решил превратить Рио в тропический Париж — что из этого вышло, вы увидите. Какую цену пришлось заплатить — узнаете. Стоило ли оно того

— обсудим. Как и многое другое: культуру и образ жизни местных — на Синеландии и лестнице Селарона, покровителя Рио — в кафедральном соборе, отличие кариоки от остальных бразильцев — на самых колоритных улицах города.

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Описание экскурсии

Муниципальный театр — здание, которое буквально изменило карту города. Сто с лишним лет назад мэр снёс целый район, чтобы построить здесь тропический Париж. Выясним, почему местные до сих пор спорят, стоило ли оно того.

Площадь Синеландия — некогда культурное сердце Рио с театрами и кафе. Вы узнаете, во что она превратилась сегодня и почему путеводители описывают площадь весьма размыто.

Лестница Селарона — 250 ступеней, тысячи плиток со всего мира и один чилийский художник, который положил на это целую жизнь. За каждой плиткой — история. Некоторые из них город предпочёл бы забыть.

Арки Лапы — акведук, который должен был решить проблему питьевой воды в городе, стоящем буквально в болоте. Сейчас по аркам ездит жёлтый трамвай — один из главных символов центра.

Кафедральный собор Святого Себастьяна — снаружи похож на бетонный вулкан, внутри удивляет ещё больше. Объясню, почему именно Себастьян — покровитель Рио (история совсем не очевидная). И да, здесь не только молятся.

Португальская королевская библиотека — туристы называют её бразильским Хогвартсом. Однако внутри снимали сцены из сериала «Клон».

Проспект Президента Варгаса и собор Канделярии — место парадов, политических манифестаций и одной из самых тёмных трагедий в современной истории города.

Мужской монастырь Святого Бенедикта. Монахи дали обет бедности, но посмотрите на интерьер! Объясню и этот парадокс, и откуда что взялось.

Площадь Мауа, Музей завтрашнего дня и Олимпийский бульвар — финал маршрута с видом на залив и самым большим муралом в мире прямо под ногами.

Вы узнаете:

почему португальская королевская семья бежала в Бразилию и как этот побег неожиданно превратил колонию в столицу империи

чем кариоки отличаются от остальных бразильцев — по характеру, ритму жизни и отношению к городу

почему деловой центр Рио по выходным превращается в призрак — и где в это время собираются местные

как африканская культура проникла в архитектуру, религию и уличную жизнь города, который официально считался европейским

где в центре Рио проходит невидимая граница между богемой, туристами и теми, кто здесь просто живёт

Организационные детали