1 отзыв оставили туристы

Вы проедете по всему периметру Бразилии и получите объемное представление о масштабе природных и культурных богатств этой яркой страны. На востоке вы познакомитесь с красочным Рио-де-Жанейро, на севере прикоснетесь к загадочному миру амазонских джунглей, на западе исследуете дикую природу Пантанала, а на юге посетите грандиозный водопадный комплекс Игуасу. Морские и речные прогулки, снорклинг и рафтинг 🚣, ловля пираний и «охота» на крокодилов, вечер в индейском племени и купание с розовыми дельфинами, ужин в стиле бразильских ковбоев и фото-сафари... и это далеко не все, что вам предстоит испытать в осеннем вояже по крупнейшей стране Южной Америки.
Начало и место завершения
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в Рио! Мы — семейная пара Таня и Артур — более 10 лет занимаемся организацией и проведением экскурсий в Рио-де-Жанейро и его окрестностях. Нас отличает профессионализм и стремление избегать штампов. Наши экскурсии креативны и несут позитивный настрой, соответствуя стилю жизни кариок (так называют жителей Рио). Приглашаем вас убедиться в этом самостоятельно!