1 отзыв оставили туристы

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Вокруг Бразилии за 11 дней

5
1 отзыв
Таня и Артур
Таня и Артур – Гид из Рио-де-Жанейро
Рио-де-Жанейро, Амазония, водопады Игуасу: темпераментное путешествие по самым впечатляющим местам страны
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
  • 👥Групповая
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $2 400 за человека

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Вокруг Бразилии за 11 дней

Вы проедете по всему периметру Бразилии и получите объемное представление о масштабе природных и культурных богатств этой яркой страны. На востоке вы познакомитесь с красочным Рио-де-Жанейро, на севере прикоснетесь к загадочному миру амазонских джунглей, на западе исследуете дикую природу Пантанала, а на юге посетите грандиозный водопадный комплекс Игуасу. Морские и речные прогулки, снорклинг и рафтинг 🚣‍, ловля пираний и «охота» на крокодилов, вечер в индейском племени и купание с розовыми дельфинами, ужин в стиле бразильских ковбоев и фото-сафари... и это далеко не все, что вам предстоит испытать в осеннем вояже по крупнейшей стране Южной Америки.

Начало и место завершения
🚩 от вашего отеля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Таня и Артур
Таня и Артур
Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в Рио! Мы — семейная пара Таня и Артур — более 10 лет занимаемся организацией и проведением экскурсий в Рио-де-Жанейро и его окрестностях. Нас отличает профессионализм и стремление избегать штампов. Наши экскурсии креативны и несут позитивный настрой, соответствуя стилю жизни кариок (так называют жителей Рио). Приглашаем вас убедиться в этом самостоятельно!
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1 отзыв оставили туристы

2 апреля 2019
Спасибо Татьяне и Артуру за отлично организованную экскурсию, интересную и увлекательную информацию:

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