1 отзыв оставили туристы

Вы проедете по всему периметру Бразилии и получите объемное представление о масштабе природных и культурных богатств этой яркой страны. На востоке вы познакомитесь с красочным Рио-де-Жанейро, на севере прикоснетесь к загадочному миру амазонских джунглей, на западе исследуете дикую природу Пантанала, а на юге посетите грандиозный водопадный комплекс Игуасу. Морские и речные прогулки, снорклинг и рафтинг 🚣‍, ловля пираний и «охота» на крокодилов, вечер в индейском племени и купание с розовыми дельфинами, ужин в стиле бразильских ковбоев и фото-сафари... и это далеко не все, что вам предстоит испытать в осеннем вояже по крупнейшей стране Южной Америки.