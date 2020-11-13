Летим в Салвадор

Как добраться до Салвадора на самолёте

В Салвадоре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Deputado Luis Eduardo Magalhaes International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Салвадора

  1. Луис-Эдуарду-Магальяйнс SSA
    Deputado Luis Eduardo Magalhaes International Airport

Самые дешёвые билеты в Салвадор из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
13.11.2020из 🇧🇷Ресифи2 4367ч 30м (⇵1)
11.02.2021из 🇧🇷Белу-Оризонти2 4877ч 20м (⇵2)
10.11.2020из 🇧🇷Витории-ды-Конкисты2 893
07.12.2020из 🇧🇷Сан-Паулу3 00523ч 40м (⇵2)
02.12.2020из 🇧🇷Рио-де-Жанейро3 1509ч 40м (⇵2)
03.12.2020из 🇧🇷Форталезы3 4201ч 45м
19.01.2021из 🇧🇷Палмаса3 4768ч 35м (⇵2)
29.12.2020из 🇧🇷Жуана-Песоы3 5341ч 25м
13.10.2020из 🇧🇷Порту-Сегуру3 8141ч 25м
13.11.2020из 🇧🇷Куритибы3 8429ч 40м (⇵2)
19.01.2021из 🇧🇷Гоянии3 910 (⇵2)
10.11.2020из 🇧🇷Флорианополиса3 9336ч 40м (⇵1)
07.02.2021из 🇧🇷Порту-Алегри3 9544ч 24м (⇵1)
02.11.2020из 🇧🇷Кампины-Гранди3 99810ч 45м (⇵1)
14.12.2020из 🇧🇷Витории4 6128ч 10м (⇵2)
12.11.2020из 🇧🇷Кампу-Гранди4 61915ч 50м (⇵1)
17.11.2020из 🇧🇷Бразилиа4 64514ч 15м (⇵2)
13.11.2020из 🇧🇷Аракажу4 7571ч 5м
02.07.2021из 🇧🇷Белена4 9069ч 40м (⇵2)
24.11.2020из 🇧🇷Лондрины5 03214ч 55м (⇵2)
10.11.2020из 🇧🇷Монтиса-Кларуса5 25214ч 35м (⇵1)
18.11.2020из 🇧🇷Императриса6 2597ч 55м (⇵2)
01.12.2020из 🇧🇷Сан-Жозе-ду-Риу-Прету6 26810ч 50м (⇵2)
17.11.2020из 🇧🇷Алтамиры6 376 (⇵2)
27.10.2020из 🇧🇷Макапы6 41117ч 5м (⇵2)
12.12.2020из 🇧🇷Терезины6 53912ч 20м (⇵1)
26.10.2020из 🇧🇷Ильеуса7 313
13.10.2020из 🇧🇷Масейо7 8494ч 35м (⇵1)
27.07.2021из 🇧🇷Сан-Луиса7 88521ч 35м (⇵2)
18.12.2020из 🇧🇷Навегантиса8 1047ч 45м (⇵2)
21.10.2020из 🇧🇷Порту-Велью8 36026ч 20м (⇵2)
02.11.2020из 🇧🇷Натала8 4801ч 30м
13.12.2020из 🇧🇷Уберландии9 0504ч 35м (⇵1)
24.10.2020из 🇧🇷Куябы9 1128ч 40м (⇵2)
30.10.2020из 🇧🇷Говернадора-Валадариса9 42525ч 35м (⇵2)
30.10.2020из 🇧🇷Петролины10 81313ч 10м (⇵1)
24.12.2020из 🇧🇷Марабы11 09310ч 25м (⇵2)
20.10.2020из 🇧🇷Президенти-Пруденти11 40813ч 30м (⇵1)
30.10.2020из 🇧🇷Баррейраса12 2889ч 15м (⇵1)
19.02.2021из 🇵🇾Асунсьона12 48524ч 20м (⇵2)
15.10.2020из 🇧🇷Риу-Бранку13 98615ч 40м (⇵2)
13.10.2020из 🇧🇷Фоса-ду-Игуасу15 56216ч 10м (⇵1)
15.10.2020из 🇧🇷Маринги15 71015ч 40м (⇵2)
20.01.2021из 🇵🇹Лиссабона18 26736ч 10м (⇵2)
14.10.2020из 🇮🇹Милана19 51623ч 5м (⇵2)
19.10.2020из 🇵🇹Порту19 80036ч 5м (⇵2)
15.11.2020из 🇺🇸Форт-Лодердейла19 89224ч 30м (⇵2)
19.10.2020из 🇦🇷Буэнос-Айреса22 02121ч 30м (⇵1)
30.12.2020из 🇩🇪Мюнхена23 44920ч 40м (⇵2)
21.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга24 09037ч 50м (⇵2)
18.03.2021из 🇬🇧Лондона24 10532ч 40м (⇵2)
19.10.2020из 🇵🇱Варшавы24 65836ч 30м (⇵2)
11.11.2020из 🇪🇸Барселоны25 26418ч 20м (⇵1)
28.11.2020из 🇩🇪Берлина25 34334ч 20м (⇵2)
07.11.2020из 🇺🇦Киева25 55523ч 45м (⇵2)
08.12.2020из 🇮🇪Дублина25 78545ч 45м (⇵2)
11.12.2020из 🇨🇴Букараманги25 84135ч 3м (⇵2)
10.11.2020из 🇺🇸Лос-Анджелеса26 58839ч 45м (⇵2)
16.10.2020из 🇲🇽Мехико27 95614ч 5м (⇵1)
24.10.2020из 🇮🇹Венеции28 64416ч 55м (⇵1)
02.12.2020из 🇨🇭Женевы29 72218ч 25м (⇵1)
13.12.2020из 🇺🇸Хьюстона31 36131ч 20м (⇵2)
20.01.2021из 🇷🇺Москвы32 51239ч 55м (⇵2)
30.09.2021из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне33 55430ч (⇵2)
16.12.2020из 🇫🇷Нанта34 93331ч 55м (⇵2)
15.11.2020из 🇺🇸Майами36 15027ч 47м (⇵2)
24.11.2020из 🇹🇷Стамбула37 37143ч (⇵2)
13.10.2020из 🇱🇻Риги43 93744ч 25м (⇵2)
01.11.2020из 🇲🇿Мапуту46 10740ч 5м (⇵2)
06.11.2020из 🇱🇧Бейрута49 21042ч 20м (⇵2)
10.11.2020из 🇧🇾Минска62 79939ч (⇵2)
10.11.2020из 🇺🇸Онтарио74 23825ч 5м (⇵2)
25.12.2020из 🇷🇺Саратова89 43541ч 40м (⇵2)
30.11.2020из 🇺🇬Энтеббе99 43632ч 5м (⇵2)
04.12.2020из 🇴🇲Салалы115 88955ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Салвадора, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Белен, Бразилиа, Куритиба, Флорианополис и Форталеза

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Салвадора