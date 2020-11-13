Как добраться до Салвадора на самолёте
В Салвадоре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Deputado Luis Eduardo Magalhaes International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Салвадора
- Луис-Эдуарду-Магальяйнс SSADeputado Luis Eduardo Magalhaes International Airport
Самые дешёвые билеты в Салвадор из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|13.11.2020
|из 🇧🇷Ресифи
|2 436
|7ч 30м (⇵1)
|11.02.2021
|из 🇧🇷Белу-Оризонти
|2 487
|7ч 20м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇧🇷Витории-ды-Конкисты
|2 893
|1ч
|07.12.2020
|из 🇧🇷Сан-Паулу
|3 005
|23ч 40м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇧🇷Рио-де-Жанейро
|3 150
|9ч 40м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇧🇷Форталезы
|3 420
|1ч 45м
|19.01.2021
|из 🇧🇷Палмаса
|3 476
|8ч 35м (⇵2)
|29.12.2020
|из 🇧🇷Жуана-Песоы
|3 534
|1ч 25м
|13.10.2020
|из 🇧🇷Порту-Сегуру
|3 814
|1ч 25м
|13.11.2020
|из 🇧🇷Куритибы
|3 842
|9ч 40м (⇵2)
|19.01.2021
|из 🇧🇷Гоянии
|3 910
|9ч (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇧🇷Флорианополиса
|3 933
|6ч 40м (⇵1)
|07.02.2021
|из 🇧🇷Порту-Алегри
|3 954
|4ч 24м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇧🇷Кампины-Гранди
|3 998
|10ч 45м (⇵1)
|14.12.2020
|из 🇧🇷Витории
|4 612
|8ч 10м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇧🇷Кампу-Гранди
|4 619
|15ч 50м (⇵1)
|17.11.2020
|из 🇧🇷Бразилиа
|4 645
|14ч 15м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇧🇷Аракажу
|4 757
|1ч 5м
|02.07.2021
|из 🇧🇷Белена
|4 906
|9ч 40м (⇵2)
|24.11.2020
|из 🇧🇷Лондрины
|5 032
|14ч 55м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇧🇷Монтиса-Кларуса
|5 252
|14ч 35м (⇵1)
|18.11.2020
|из 🇧🇷Императриса
|6 259
|7ч 55м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇧🇷Сан-Жозе-ду-Риу-Прету
|6 268
|10ч 50м (⇵2)
|17.11.2020
|из 🇧🇷Алтамиры
|6 376
|8ч (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇧🇷Макапы
|6 411
|17ч 5м (⇵2)
|12.12.2020
|из 🇧🇷Терезины
|6 539
|12ч 20м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇧🇷Ильеуса
|7 313
|1ч
|13.10.2020
|из 🇧🇷Масейо
|7 849
|4ч 35м (⇵1)
|27.07.2021
|из 🇧🇷Сан-Луиса
|7 885
|21ч 35м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇧🇷Навегантиса
|8 104
|7ч 45м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇧🇷Порту-Велью
|8 360
|26ч 20м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇧🇷Натала
|8 480
|1ч 30м
|13.12.2020
|из 🇧🇷Уберландии
|9 050
|4ч 35м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇧🇷Куябы
|9 112
|8ч 40м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇧🇷Говернадора-Валадариса
|9 425
|25ч 35м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇧🇷Петролины
|10 813
|13ч 10м (⇵1)
|24.12.2020
|из 🇧🇷Марабы
|11 093
|10ч 25м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇧🇷Президенти-Пруденти
|11 408
|13ч 30м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇧🇷Баррейраса
|12 288
|9ч 15м (⇵1)
|19.02.2021
|из 🇵🇾Асунсьона
|12 485
|24ч 20м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇧🇷Риу-Бранку
|13 986
|15ч 40м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇧🇷Фоса-ду-Игуасу
|15 562
|16ч 10м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇧🇷Маринги
|15 710
|15ч 40м (⇵2)
|20.01.2021
|из 🇵🇹Лиссабона
|18 267
|36ч 10м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|19 516
|23ч 5м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇵🇹Порту
|19 800
|36ч 5м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|19 892
|24ч 30м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇦🇷Буэнос-Айреса
|22 021
|21ч 30м (⇵1)
|30.12.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|23 449
|20ч 40м (⇵2)
|21.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|24 090
|37ч 50м (⇵2)
|18.03.2021
|из 🇬🇧Лондона
|24 105
|32ч 40м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|24 658
|36ч 30м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|25 264
|18ч 20м (⇵1)
|28.11.2020
|из 🇩🇪Берлина
|25 343
|34ч 20м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|25 555
|23ч 45м (⇵2)
|08.12.2020
|из 🇮🇪Дублина
|25 785
|45ч 45м (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇨🇴Букараманги
|25 841
|35ч 3м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|26 588
|39ч 45м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇲🇽Мехико
|27 956
|14ч 5м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|28 644
|16ч 55м (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇨🇭Женевы
|29 722
|18ч 25м (⇵1)
|13.12.2020
|из 🇺🇸Хьюстона
|31 361
|31ч 20м (⇵2)
|20.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|32 512
|39ч 55м (⇵2)
|30.09.2021
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|33 554
|30ч (⇵2)
|16.12.2020
|из 🇫🇷Нанта
|34 933
|31ч 55м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇺🇸Майами
|36 150
|27ч 47м (⇵2)
|24.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|37 371
|43ч (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|43 937
|44ч 25м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇲🇿Мапуту
|46 107
|40ч 5м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇱🇧Бейрута
|49 210
|42ч 20м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|62 799
|39ч (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Онтарио
|74 238
|25ч 5м (⇵2)
|25.12.2020
|из 🇷🇺Саратова
|89 435
|41ч 40м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇺🇬Энтеббе
|99 436
|32ч 5м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇴🇲Салалы
|115 889
|55ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Салвадора
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Салвадора, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Белен, Бразилиа, Куритиба, Флорианополис и Форталеза
- 18.11.202022.11.2020
- 05.11.202016.11.2020
- 28.10.202005.11.2020
- 26.11.202030.11.2020
- 25.11.202003.12.2020
- 17.11.202027.11.2020
- 03.11.202004.11.2020
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