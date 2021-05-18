Полезная информация о Сан-Франсиску-ду-Конде
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Местное время в Сан-Франсиску-ду-Конде
19:5905
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Сан-Франсиску-ду-Конде
|По-английски
|Sao Francisco do Conde
|Население города
|24 614 чел.
|Часовой пояс
|America/Bahia
|Средняя высота
|21 м. от уровня моря