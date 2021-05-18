Всё о Сан-Франсиску-ду-Суле

Полезная информация о Сан-Франсиску-ду-Суле

Что нужно знать о Сан-Франсиску-ду-Суле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сан-Франсиску-ду-Суле
19:5911
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаСан-Франсиску-ду-Сул
По-английскиSao Francisco do Sul
Население города36 224 чел.
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота16 м. от уровня моря

Где находится Сан-Франсиску-ду-Сул на карте